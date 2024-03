Ciclismo: Martina Berta trionfa nella prima tappa degli Internazionali d’Italia Series

La stagione ciclistica è partita con il botto grazie a Martina Berta, che ha dominato la scena nella prova inaugurale degli Internazionali d’Italia Series tenutasi oggi a San Zeno di Montagna, Verona. Berta ha lasciato il segno con una prestazione mozzafiato, conquistando una vittoria indiscussa e mettendo in mostra tutto il suo talento e la sua determinazione.

Accanto a lei, altri nomi si sono distinti per le loro prestazioni di alto livello. Nicole Pesse, Giulia Challancin, Emilie Bionaz e Mattia Agostinacchio hanno fatto un ingresso notevole nella 'Top ten', dimostrando di essere pronti a lottare ai massimi livelli della competizione. Non da meno è stato il brillante Andreas Vittone, che ha conquistato un eccellente quinto posto assoluto, confermando il suo valore come uno dei migliori nella disciplina.

Nella categoria Open Donne, Martina Berta ha confermato la sua supremazia, tagliando il traguardo in solitaria con una prestazione impressionante. Chiara Teocchi e Giada Specia hanno completato il podio, mentre Nicole Pesse e Giulia Challancin hanno mostrato la loro forza piazzandosi rispettivamente al 12° e al 13° posto, aggiudicandosi anche il quinto e sesto posto nella categoria Under 23.

Nella gara maschile, è stata una giornata da doppietta per la Santa Cruz Rockshox, con Luca Braidot che ha dominato la competizione seguito da Simone Avondetto e Filippo Fontana. Anche Nadir Colledani e Andreas Vittone hanno ottenuto risultati di rilievo, piazzandosi rispettivamente al quarto e al quinto posto, confermando la forza e la profondità della squadra.

Negli Juniores Donne, l'austriaca Eva Herzog ha conquistato la vittoria, mentre Emilie Bionaz ha fatto un'ottima prestazione piazzandosi al sesto posto. Nel campo maschile, la vittoria è andata a Tommaso Bosio, con Mattia Agostinacchio che ha sfoderato una prestazione di grande carattere piazzandosi al sesto posto.

In definitiva, la prima tappa degli Internazionali d’Italia Series ha regalato emozioni e spettacolo, con Martina Berta che ha guidato la carica e ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nella scena ciclistica internazionale. Con ancora molte tappe da affrontare, non vediamo l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per questi talentuosi ciclisti.