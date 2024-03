Sci alpino: Patrick Corbellini oro nel Superg di Sella Nevea (UD)

Prima giornata dei Campionati italiani Aspiranti di Sci alpino, a Sella Nevea/Zoncolan (Udine) e subito una medaglia d’oro per i colori rossoneri nel SuperG grazie alla grande prestazione di Peter Corbellini, gara valida anche per il Grand Prix Italia. nel pomeriggio lo Slalom per assegnare il titolo della Combinata alpina: sarebbe ancora d’oro Corbellini, ma incappa in una squalifica che gli nega la doppietta.

Al cancelletto di partenza con il pettorale numero 4, Peter Corbellini (Club de Ski Valtournenche; 57”21) fa segnare la migliore prestazione cronometrica e precede il valtellinese, tesserato a Como, Hans Peter Picco (57”54) e l’ulziese Tomas Deambrogio (57”99). In 12° posizione Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 59”28); 15° Vittorio Santoro (Sc Crammont MB; 59”50); dal 33° al 36° posto Edoardo Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB), Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor) e Pablo Nicolas Russi (Sc Crammont MB); 51° Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor); 54° Yannick Lustrissy (Sc Crammont MB); 59° Samuel Bal (Sc Crammont MB). I primi tre della gara tricolore occupano anche il podio del Grand Prix Italia Aspiranti.

Al femminile, il titolo del superG va alla romana, cresciuta agonisticamente a Cortina, ora al Centro sportivo Esercito e medaglia d’oro ai recenti Giochi olimpici invernali giovanili in Corea, Camilla Vanni (59”02) sulla coppia di Juniores composta dalla cuneese dei Carabinieri, Melissa Astegiano (59”21) e, con il pettorale 37, la triestina Beatrice Rosca (59”50). Il podio dei Campionati di categoria è completato dalla torinese con il pettorale 71 e 11° assoluta, Elisa Graziano (1’01”59) e, 13°, dall’altoatesina Leonie Girtler (1’01”74). La migliore dei sodalizi valdostani, 24°, è Sofia Fumagalli (Club de Ski Valtournenche; 1’03”89); seguono, 29°, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR) e, 31°, Beatrice Viérin (Sc Pila).

Lo Slalom sancisce vincitrice della Combinata la Junior Melissa Astegiano (1’42”35) e, con il secondo posto, Camilla Vanni (1’44”01) si prende il secondo titolo di categoria, con terza assoluta un’altra Junior, la veronese, tesserata in Trentino, Francesca Semprebon (1’44”62). Il quarto e quinto posto valgono l’argento e il bronzo Aspiranti all’altoatesina Selina Trafoier (1’44”82) e a Elisa Graziano (1’44”84). In 11° posizione Sofia Fumagalli (1’46”88) e 14° Giulia Ceresa (1’47”39) rispettivamente 9° e 12° di categoria; 23° Beatrice Viérin (1’51”79).

Con la squalifica di Peter Corbellini è il Comitato Fisi-Aoc a fare tripletta grazie a Pietro Casartelli (1’39”87), Giacomo Rej (1’40”09) e Tomas Deambrogio (1’40”39”). In 31° posizione Leonardo Rosaschino (1’48”03).

Questa mattina atleti in pista per la prova della Discesa libera, gara che assegnerà i titoli Aspiranti – e ancora valida per il Grand Prix Italia – domani.