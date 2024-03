Riparte la stagione dei kart, nello specifico il campionato Regionale sotto egidia ASI che si svolge in 3 diversi format:

Al via tanti piloti valdostani e non solo che si daranno battaglia per la selettiva regionale valdostana (Andres Tomas è il referente valdostano ASI), i primi 15 classificati nel Ranking della pista avranno accesso diretto alla Finale Nazionale SPRINT RKC ASI 2025 e rappresenteranno la Valle d'Aosta, comprese le Ladies che avranno un campionato tutto loro e i posti disponibili saranno ben 6 alle finali nazionali. Il calendario è fitto ma è un campionato flessibile perché il ranking conta i migliori 12 risultati, lasciando al pilota la possibilità di scegliere il format e la data. In calendario è anche previsto il Campionato Endurance (gara di durata a squadre) dove i primi 3 team classificati andranno alla Finale Nazionale RKC ASI Endurance del 2025.

Ecco le prime tappe: