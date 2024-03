Tutto pronto per la 13esima edizione della super classica "by night"

Ultime ore per iscriversi, si corre venerdì con start alle ore 18:00. Parterre de roi per la 13ª edizione della super classica “by night” disegnata sulle piste di Monterosa Ski tra le valli di Gressoney e Ayas che quest’anno avrà come sede di partenza e arrivo Gressoney la Trinité.

Tanti big al via

In una start list che si sta delineando e che vede al momento oltre 80 squadre da due elementi accreditate, risulta difficile azzardare un pronostico attendibile. I favori sono per l’alpino Matteo Eydallin, già 3 volte vincitore di questa gara, che andrà a caccia di uno storico poker di successi al fianco dello svizzero Werner Marti che qui due anni fa qui vinse al fianco del Rémi Bonnet. In cerca di un posto nell’albo d’oro della Monterosa Skialp vi sono però altre tre compagini di altissimo livello: Michele Boscacci – Davide Magnini, Alex Oberbacher – William Boffelli (record man della tracciato con Filippo Barazzuol 2h37’11”) e Jakob Herrmann - Mathéo Jacquemoud. Ruolo di outsider per il campionissimo di trail running Francois D’Haene al fianco di Gédéon Pochat (3° nel 2022). Attenzione anche ai cugini valdostani Francois Cazzanelli – Stefano Stradelli.



Più facile il pronostico nella gara in rosa con la veneta Martina Valmassoi, che dopo il terzo posto 2022, proverà a vincere al fianco della giovane Claudia Boffelli.

prevede uno sviluppo di 30km e 2800m d+ interamente ricavati all’interno del comprensorio sciistico Monterosa Ski, il primo in Italia ad avere aperto le porte allo scialpinismo con un progetto che prevede itinerari di salita dedicati e spettacolari ridiscese in pista.



La prima salita punta il Gabiet (quota 2.255 mt.); cambio di assetto e discesa verso Stafal (quota 1.815 mt.). La prova entra nel vivo con salita al Colle Bettaforca (950 mt. di dislivello con tratto a piedi sulla ripidissima pista Nera 275 mt, quota Colle Bettaforca 2.730 mt.). Cambio pelli e giù verso la Val d'Ayas fino alla località Alpe Ciarcerio raggiungibile con la funicolare di Frachey (quota 1.970 mt).



Da qui la fatica comincerà a farsi sentire con l’ascesa di 475 mt di dislivello per raggiungere Mont Ross (quota 2.445 mt), discesa brevissima di 150 mt per raggiungere l'Alpe Forca (quota 2.300 mt), Colle Bettaforca basso (quota 2.670 mt), discesa di nuovo in Valle di Gressoney per tornare a Stafal (discesa più lunga dislivello 855 mt).



Con le braccia doloranti e la spia della riserva accesa gli atleti dovranno ancora affrontare l’ultima salita verso il Gabiet sulla ripida pista Nera del Moos per poi buttarsi verso il traguardo a Gressoney paese.



TEMPI DA BATTERE:

Se al maschile il tempo da battere resta quello stabilito da Filippo Barazzuol & William Boffelli (2h37’11”), al femminile il migliore crono è quello stampato nel 2022 dalle azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada (3h05’18”).



ISCRIZIONI:

chiuderanno on line giovedì 07 alle ore 18:00. Per gli indecisi dell’ultima ora sarà possibile dare la propria adesione direttamente il giorno della gara presso l’ufficio gara (salone polivalente del Comune di Gressoney La Trinité in località Edelboden, partenza seggiovia Punta Jolanda) con un sovrapprezzo di 20,00 € a squadra. Qualora l'iscrizione sia già stata registrata online, ma non conclusa (per es. pagamento non effettuato), sarà possibile completarla direttamente il giorno della gara presso l'ufficio gara con un sovrapprezzo di 10,00 € a squadra