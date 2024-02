L’Institut de Danse du Val d’Aoste “ sugli scudi ” al “Talent for Dance” di Nichelino

Ancora grandi soddisfazioni per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, la storica scuola di danza valdostana, che domenica 18 febbraio, a Nichelino, ha partecipato alla tappa piemontese del concorso nazionale denominato “Talent for Dance”. Sono stati ben 19 gli allievi dell’Institut, 18 ballerine e un ballerino, che si sono esibiti sul palco del “Teatro Superga”, di fronte ai giudici e al pubblico presente in platea; ecco i loro nomi: Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Aurora Capano, Martina Antonia Condurro, Margot Fadda, Margherita Fea, Matilde Foletto, Asia Maio, Alice Menegazzi, Lucia Piatti, Asia Pession, Luna Rainero, Martina Roscio, Noemi Rossi, Serena Spanò, Alice Susanna, Maria Venuti, Martina Vigliocco, Cecilia Zoppo.

I ballerini valdostani, accompagnati dalla loro insegnante e presidente dell’Institut de Danse, Elena Aloisio, hanno presentato numerose coreografie, di classico, modern e contemporaneo, sia come soliste, che in coppia e come gruppo. E i risultati non sono mancati.

Innanzi tutto c’è da sottolineare il 1° posto conquistato , nella categoria “modern junior”, dalla coppia Maria Venuti , Serena Spanò , con il passo a due “Alchimia” (coreografia di Christian Carubelli). Tra gli assoli, un secondo e un terzo posto per Maria Venuti , nel “contemporaneo junior” con “Swipe Right” e nel “modern junior” con “Tell about me” (entrambe le coreografie di Christian Carubelli).

Infine, ancora un 2° posto , questa volta tra i più giovani nella categoria “classico children”, con il gruppo formato da Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Aurora Capano, Margot Fadda, Matilde Foletto, Lucia Piatti, Martina Roscio, Noemi Rossi e Martina Vigliocco , che ha presentato sul palco del “Superga” la coreografia “Walzer della Bella Addormentata” (Davide Vittorino).

Insomma, una bellissima e lunga giornata per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che lo ha visto impegnato dal primo mattino fino a tarda notte.