Ritmica: ad Alba ottima prestazione di Elenoire Ollier Chaissan

Prima prova del Campionato individuale Silver di ginnastica ritmica, LC2 e LC1, ieri e oggi ad Alba. Presenti anche le ginnaste del Club des Sports, alcune alla prima apparizione nella categoria.

Individuale Silver LC2 - Nelle Allieve seconda fascia, quarto posto per Elenoire Ollier Chaissan (19.925) all’esordio nella categoria e capace di ottenere il punteggio più alto dell’intera gara grazie agli 8.125 punti al corpo libero; a vincere è stata Eleonora Vernetti (Pianezza; 20.450). Nono posto per Nicole Cassarino (anche lei alla prima apparizione nella categoria) che ha totalizzato 19.225 punti nella prova vinta da Sara Fontanot (Pianezza) con un punteggio di 21.800. Nelle Allieve quarta fascia sesta Bianca Camaschella (20.950), ottava Celeste Ciurca (20.750), nona Alessia Masoaro (20.600) e decima Melissa Mastroianni (20.375). Vittoria per Emma Sofia Pozzati (Sport Giocando; 22.150). Infine nelle Junior 2, Marie Péaquin si è piazzata dodicesima con un punteggio di 19.375; prima Lara Ostello (Eurogymnica Torino; 21.550).

Individuale Silver LC1 - Nelle Allieve quarta fascia, gradino alto del podio per Cecilia Tibi (Pietro Mica Biella; 20.525), con quattordicesimo posto per Melissa Barbuto (17.400). Sesta Matilde Lo Verso (20.800) tra le Junior 2, gara vinta da Ginevra Bellistrì (Carmagnola; 21.725), mentre nelle Senior 1 quattordicesima Noemi Torretta (17.800); successo per Claudia Matteotti (Gym Aosta; 19.625).