Becca Nigh, solo 102 squadre ammesse per la prima edizione

Con l’avvio del circuito Soirée Vertikal di mercoledì 24 aprile, apriranno anche le iscrizioni alla prima edizione della Becca Night, la nuova prova che inaugurerà l’ampio programma dell’Aosta-Becca di Nona, prevista tra il 17 e il 21 luglio 2024.

Alle 20 aprirà il portale su wedosport.net per chi vorrà finalizzare l’adesione con un clic, ma sarà anche possibile rivolgersi allo stand dell’Associazione Becca di Nona 3142 tra Champdepraz, Verrayes, Saint-Oyen e Cogne, durante le quattro prove del circuito serale ideato da Technosport, coinvolto anche nel nuovo evento di metà luglio.

Il numero di pettorali è limitato. Per la Becca Night, gara a coppie sul percorso di circa 7 chilometri con uno sviluppo positivo di 1.200 metri, saranno accettate un massimo di 102 squadre. Centodue, come il sentiero intervallivo che parte da Pont Suaz e risale fino all’Eremo di San Grato.

Tariffa promozionale di 40 euro (a coppia) per chi si iscriverà in occasione delle prove di Soirée Vertikal, quota invece di 50 euro per chi deciderà di passare tramite Wedosport fino al 5 giugno, che diventerà di 60 dal giorno successivo. Saranno premiate le migliori cinque coppie della gara femminile e di quella maschile, oltre alle prime cinque squadre miste.