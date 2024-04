Dal Belgio 4 prestigiose borse di studio assegnate ad Area Danza Aosta

Direttamente dal Belgio sono state conferite all’a.s.d. Area Danza Aosta quattro prestigiose opportunità e precisamente due Borse di Studio per la scuola professionale BSB Ballet School of Belgium e due Borse di Studio per la partecipazione all’IBCB International Ballet Competition Belgium, concorso internazionale che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2024 a Chemin Du Rossignol in Belgio per l'alto livello di preparazione delle allieve della scuola valdostana.

L’assegnazione è stata effettuata sabato 13 aprile da Carola Sicheri, danzatrice professionista già solista della compagnia internazionale Dresden Frankfurt Dance Company Iacopo Godani che ha consegnato gli ambiti riconoscimenti ad Emilie Ronc e a Sofia Gregorini, entrambe per Ballet School of Belgium e IBCB International Ballet Competition Belgium per l’impegno ed i risultati ottenuti dalle giovani danzatrici nel corso degli anni di studio presso Area Danza Aosta.

Marinella Gloriati docente e coreografa di Area Danza Aosta spiega: " Siamo entusiasti di aver aggiunto al nostro palmares questo ennesimo traguardo e onorati dal conferimento da parte della Direzione della prestigiosa Accademia del Belgio che ha riconosciuto la nostra professionalità.

Negli anni abbiamo visto crescere eccellenti danzatrici che con i loro traguardi hanno sempre arricchito di successo la nostra associazione”. Area Danza Aosta svolge la propria formazione a partire dai 4 anni di età in Loc. La Maladiere 35 a St. Christophe presso Sam Latin Dance.