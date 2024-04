L’Institut de Danse du Val d’Aoste colleziona medaglie al concorso nazionale “Città in Danza” di Collegno

Mentre a Roma continua la preparazione dello spettacolo, in programma a giugno nell’ambito del progetto denominato “Ballet Studio”, per le due allieve dell’Institut de Danse, Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero, alla “Lavanderia a Vapore” di Collegno, domenica 7 aprile, si è svolta la 16ma edizione del concorso nazionale “Città in Danza”, che ha visto la partecipazione di ben 16 ballerine e un ballerino dell’Institut, accompagnati dalla loro presidente e insegnante, Elena Aloisio.

E i risultati di prestigio non sono mancati.



Tra i gruppi “Children”, il collettivo formato da Sofia Maria Barmasse (tornata di corsa da Roma), Lorenzo Bianchi, Lucia Piatti, Gaia Martinelli, Noemi Rossi, Martina Roscio, Aurora Capano, Margot Fadda, Matilde Foletto e Martina Vigliocco ha conquistato il 1° posto nel classico con la coreografia "Sleeping Beauty Waltz" di Davide Vittorino. Sempre tra i gruppi “Children” ma nella danza moderna, gli allievi Lorenzo Bianchi, Sofia Maria Barmasse, Lucia Piatti, Noemi Rossi, Aurora Capano, Matilde Foletto, Margot Fadda, Cecilia Zoppo, Maria Venuti, Margherita Fea e Asia Pession hanno ottenuto la 2a posizione con la coreografia "Attention" di Christian Carubelli.



Nel passo a due categoria junior, sempre nel moderno, ancora un 1° posto per la consolidata coppia Serena Spanò / Maria Venuti.



Ma grandi soddisfazioni ci sono state anche negli assoli. Nel classico categoria children, 2° posto per Sofia Maria Barmasse con la coreografia “Clara” di Davide Vittorino. Due i primi posti conquistati da Maria Venuti nella categoria junior, nel classico con la coreografia “Cupido” e nel contemporaneo con “Swipe Right". Infine, Matilde Foletto, sempre tra le junior, ha conquistato il 3° posto grazie all’assolo di contemporaneo "Concretize", su coreografia di Silvia Melis. Da sottolineare anche le esibizioni in assolo sul palcoscenico di Collegno di Asia Maio, nella danza moderna, e di Alice Susanna, nella danza classica.