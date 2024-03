Scialpinismo: Noemi Junod sul podio degli Assoluti a Forni di Sopra (UD)

Conclusione della due giorni dei Campionati Italiani Assoluti e Giovani di Scialpinismo, oggi, a Forni di Sopra (Udine) con la disputa della Staffetta mista Senior e Junior, format che consegna a Noemi Junod il bronzo e a Clizia Vallet e Gabriele De Pieri l’argento, e la Staffetta Cadetti, con ancora un argento per Davide Gadin e Elia Demicheli.

Negli Assoluti oro e bronzo al Centro sportivo Esercito grazie a Giulia Compagnoni e Luca Tomasoni (40’25”) e Noemi Junod e Rocco Baldini (41’44”), con secondo gradino del podio ai Carabinieri Samantha Bertolina e Matteo Sostizzo (41’29”). Quarto ancora l’Esercito con Silvia Berra e Giovanni Rossi (43’24”).

Negli Juniores, successo delle Alpi Centrali (Anna Pedranzini, Osca Tonietti; 44’46”) a precedere il Comitato Asiva, con Clizia Vallet e Gabriele De Pieri (47’01”).

Negli Under 18 – Cadetti 2, piazza d’onoro a Davide Gadin e Elia Demicheli (47’34”) preceduti dalle Alpi Centrali (Gabriele Bettinaglio, Federico Pacchiarini; 45’36”9, con terze ancora le Alpi Centrali (Matteo Todeschini, Andrea Pelizzatti; 48’39”).









Sci alpino

Il Criterium nazionale Cuccioli, rassegna in programma a La Thuile (Valle d’Aosta), dal 5 al 7 aprile 2024, sarà presentato in conferenza stampa, martedì 19 marzo, alle 11, nella sala Maria Ida Viglino, a Palazzo regionale, in Place Deffeyes, ad Aosta.