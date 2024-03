Sci nordico: bis di trofei per lo Sc Drink nelle Mass start di Flassin

Mass start in tecnica libera per Giovani e Senior, valida per il circuito regionale Chenevier spa, e stesso format ma in classico per Cuccioli (Irv srl), Baby e SuperBaby (Chenevier spa), questa mattina, a Flassin di Saint-Oyen. Più di 200 concorrenti per l’organizzazione dallo Sc Drink, sodalizio che mette in bacheca le due coppe per società di giornata: il memorial Bruno Manassero per la categoria dei più grandi, e il trofeo Nissen e Vivien Empereur per quelle dei più piccini; nel primo caso il Drink precede lo Sc Gran San Bernardo e il Gs Godioz, nel secondo lo Sc Fallère e il Gs Godioz.

Categoria Senior/Giovani * 15 km f / 20 km m – Mass start tl – Al femminile s’impone l’Aspirante Vittoria Cena (Gs Godioz; 58’40”) a precedere un quartetto dello Sc Drink: la prima Senior Emilie Collomb (58’58”) e la 2° e 3° Aspiranti, Corinne Beltrami (59’05”) e Emilie Gontier (1h 01’24”), con 5° e 6° a completare il podio Senior: Federica Teppex (1h 05’58”) e Marina Ferrandoz (Sc St-Nicolas; 1h 07’34). In campo maschile successo dello Junior Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 1h 02’20) sull’Aspirante carabiniere cuneese Alessio Romano (1h 03’04”) e sul Senior Wladimir Cuaz (1h 03’25”). Quarto, 2° Junior, Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 1h 04’22”) e, quinto, 3° Aspiranti, Fabio Restano (Sc Drink; 1h 05’11”). A completare il podio Senior, 6°, Yannick Verraz (Sc G.S. Bernardo) e, 11°, Andrea Restano (Sc Drink); negli Junior, 8° Javier Ducret (Sc Drink).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Mass start tc – Doppietta dello Ski Team Torgnon 2.0 con Viola Bochiccio (9’36”) e Jacqueline Bagnod (9’47”) e terza Emila Dorigo (Sc Valdigne MB; 10’01”). Doppietta anche nei maschi, ma dello Sc Fallère, con Giovanni Marti (12’02”) e Thierry Besenval (12'10”) e terzo Xavier Modina (Sc Gressoney MR; 12’12”).

Categoria Baby * 1 km – Mass start tc – Doppietta dello Sc Valsavarenche grazie a Angelie chabod (3'39”) e Elle Viale (3’42”), con terza Josianne Modina (Sc Gressoney MR; 3’53”). In campo maschile s’impone Mathias Guglielmo (Sc Tersiva; 3’54”) davanti a jeremie Fragno (Pol. Pollein; 3’57”) e Gioele berger (Sc Valdigne MB; 3’59”).

Categoria SuperBaby * 1 km – Mass start tc – Gradino alto del podio a Aline Barmasse (Ski Team Torgnon 2.0; 4’54”) seguita da Flora Peracino (Sc Valsavarenche; 5’18”) e da Erica Casolo (Sc Gressoney MR; 5’38”). Nei maschietti successo di Milò Lexert (Sc Tersiva; 4’36”) davanti a Leone Calcidese (Sc St-Barthélemy; 4’50”) e a Hervé Joux (Sc Drink; 4’57”).