Snowboard: a Ludovica Lano e Kevin Cassera il Big air di Pila

Un centinaio di ‘rider’ di tutte le categorie si sono dati appuntamento, ieri, all’AreaEffe di Pila, per dare vita a un Big air del circuito Asiva, organizzato dall’Aosta Snowboard club.

Categoria Baby * Big air – Joelie Mossetti (Future; 186 punti) ha preceduto Daniela Polimeni (Sc Granta Parey; 182) e Emma Bruzzese (Snow Team Courmayeur; 150). Nei maschietti, doppietta del Future grazie a Ettore Isidori (204) e Romeo Rigliaco (200), con terza posizione a Lorenzo Gallizzi (Sc Granta Parey).

Categoria Cuccioli * Big air – Doppietta dell’Aosta Snowboard club al femminile, con Ginevra Menietti (190 punti) e Nicole Lambot (179), e terza Giulia Marazzi (Future; 101). Al maschile, Tiago Joe Mossetti (Future; 228) precede la coppia dello Sc Crammont MB composta da Luigi D’Acierno (215) e Alessandro Terragna (206).

Categoria Ragazzi * Big air – Doppietta del Future grazie a Mia Isidori (210 punti) e Cecilia Anna Turco (191), e terza Emma Giulia Filippini Fantoni (Snow Team Courmayeur; 166). In campo maschile Mattia Corbari (Sc Crammont MB; 228) ha la meglio su Cesare Giovanni Isidori (Future; 221) e su Pepe Moresi (Snow Team Courmayeur; 210).

Categoria Allievi * Big air – Successo di Sarah Bellocco (We Snowboard Cervinia; 205 punti) davanti a Vittoria Corbari (Sc Crammont MB; 190) e a Elleen Sobrero (Future; 174). Al maschile, tripletta dello Sc Crammont MB con Giovanni Colombo (254), Alexis Marco Jourgeaud (240) e Gianluigi Lena (221).

Categoria Giovani/Senior * Big air – A imporsi è Ludovica Giulia Lano (Aosta Snowboard club; 232 punti), seguita da Bianca Mariotti (We Snowboard Cervinia; 210) e da Sveva Guffanti (Sc Crammont MB; 205). In campo maschile Kevin Ivan Cassera (Sc Crammont MB; 232) ha preceduto Pietro Michele Turco (We Snowboard Cervinia; 229) e Simone Giacchino (Sc Granta Parey; 226).