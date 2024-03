Biathlon: Comola nelle migliori trenta nell’Individuale di Oslo

Rinviata, ieri, è andata in scena questa mattina, la 15 km Individuale femminile della Coppa del Mondo di Biathlon, sulla mitica – per le discipline nordiche – collina di Holmenkollen, a Oslo (Norvegia), format che vede Lisa Vittozzi ai piedi del podio e, in generale, una buona prestazione – seppur condita da qualche errore di troppo al tiro delle tre valdostane al via, in particolare per Samuela Comola, che centra un piazzamento nelle ‘trenta’.

La vittoria di giornata va alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (44’13”1; 0 0 0 1) a precedere la svedese Elvira Oeberg (44’41”9; 1 1 0 0) e la connazionale Ida Lien (45’04”3; 0 1 0 0), con quarta, a 51”2 dalla vincitrice e a meno di 20” dal podio, Lisa Vittozzi (45’04”3; 0 1 1 0). In 26° posizione Samuela Comola (Cse; 47’21”5; 0 1 0 1); 44° Michela Carrara (Cse; 48’37”9; 2 1 0 1; 23° tempo sugli sci); 54° Beatrice Trabucchi (Cse; 49’12”4; 0 0 1 1).

Domani, dalle 13.20, di nuovo in pista, nella 12,5 km Mass start.