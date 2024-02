CMY Biathlon: Mariotti Cavagnet si qualifica per la Mass start a Otepaa (EST)

Dopo il giorno di riposo, sono ripresi i Campionati Mondiali Juniores e Giovani di Biathlon, a Opetaa (Estonia), con la disputa della Sprint, con Nayeli Mariotti Cavagnet autrice di una buona seconda parte di gara, dopo aver commesso quattro errori al primo poligono.

Una giornata difficile al poligono – solo nove ‘zeri’ ottenuti dalle 107 presentatesi al cancelletto di partenza – Sprint 6 km Giovani femminile vinta dalla svedese Elsa Tanglander (18’55”9; 0 1), a precedere la francese Voldiya Galmace Paulin (19’08”4; 1 1) e la tedesca Melina Gaupp (19’16”1; 0 1). Al quarto posto, a 20”9 dalla vincitrice e a soli 7/10 dal bronzo, la cuneese Carlotta Gautero (19’16”8; 1 0); 30° Fabiola Miraglio Mellano (20’52”0; 0 2); Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), commette quattro errori nel primo poligono a terra; poi, zero errori nella sessione in piedi e, abbinato al 17° crono sugli sci, risale fino alla 47° posizione, al traguardo con il tempo complessivo di 21’39”1 (4 0). Un buon recupero nella seconda parte che consente a Mariotti Cavagnet di qualificarsi per la Mass start 60 di giovedì.

In mattinata, nella 7,5 km maschile, successo del norvegese Kasper Kalkenberg (18’48”1; 0 0) davanti al croato Matija Legovic (19’18”2; 0 1) e al finlandese Jimi Klemettinen (19’52”5;

0 1). Al 15° posto il cuneese Michele Carollo; 36° Davide Cola; 43° Nicola Giordano.

La rassegna iridato estone prosegue, domani, con le Sprint Juniores; alle 9.30 la 10 km maschile e, alle 13, la 7,5 km femminile.









CIAll/Rag Biathlon

Campionati italiani Allievi e Ragazzi di Biathlo, aria compressa, sabato 2 e domenica 3, a Forni Avoltri (Udine), dove saranno presenti 37 atleti valdostani: 14 selezionati dal Comitato Asiva e accompagnati nella trasferta dai tecnici Gianni Gens, Thierry Brunier e Corrado Cianciana; 23 sono i biathleti in rappresentanza degli Sci club della Valle d’Aosta.

I selezionati dal Comitato. Ragazzi: Linda Laura Pinet (Sc Champorcher), Martina Tiraboschi (Gs Godioz), Jacqueline Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0); Noha Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Thierry Gens (Sc Brusson), Emil Dandres (Sc Granta Parey).

Allievi: Sophie Bonin (Gs Godioz), Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0), Nicole Martin (Sc Granta Parey), Sofia Farinet, Walter Landry, Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace), Cédric Nex, Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes).

Il programma della due giorni friulana: sabato 2, Individuale Ragazzi, 4 km femminile e 5 km maschile e Individuale Allievi, 6 km femminile e 7,5 km maschile; domenica, le Staffette, maschili e femminili, Allievi e Ragazzi.