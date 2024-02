Sci alpino: Sci alpino: a Samà Sacchi e a Romano il Gigante Allievi di Gressoney

In archivio lo Slalom di ieri, a Valgrisenche, centosessanta atleti della categoria Allievi ancora in pista, questa mattina, sulla Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, per dare vita al Gigante del circuito regionale Gros Cidac, gara che vede protagonisti sei dei dieci atleti – quattro al femminile, due al maschile – che hanno occupato le prime cinque posizioni il giorno precedente.

Eleonora Samà Sacchi e Ginevra Sisto Besozzi si confermano al vertice anche nell’alta Valle del Lys, così come Mattia Contino strappa un altro podio. Fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Eleonora Samà Sacchi (Club de ski; 1’36”72) davanti a Ginevra Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’37”52) e a Giulia Bosonin (Sc Crammont MB; 1’38”39).

Recupera tre posizioni ed è quarta Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’39”29) e, quint, Martina Valente (Club de Ski; 1’40”06). Le prime quattro piazze di metà gara sono confermate anche sul traguardo finale – con tre concorrenti del Club de Ski nei migliori cinque -, dove si registra il successo di Andrea Romano (Club de Ski; 1’35”96) davanti a Mattia Contino (Sc Aosta; 1’36”39) e alla coppia del Club de Ski Valtournenche, Thomas Carrozza (1’36”58) e Patrick Corbellini (1’36”93); al quinto posto, con il miglior crono nella seconda parte di gara e in risalita di tre posizioni, Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor; 1’36”97).