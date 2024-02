Sci alpino: De Leonardis firma anche il SuperG di Pila

Disputato solo uno dei due SuperG in programma a Pila (Valle d’Aosta) validi per il Grand Prix Italia, e un’altra gara veloce firmata dalla la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis, che ‘esce’ dalla tappa del circuito istituzionale valdostano con due vittorie e un terzo posto. Ancora tra le migliori dieci Héloïse Edifizi e Carlotta Da Canal, mentre il GpI di giornata va alla gardenese Nicole Ploner, davanti alla cuneese dei Carabinieri, Melissa Astegiano e all’altoatesina Rita Granruaz.

Domina il SuperG Carlotta de Leonardis (59”22), l’unica che scende sotto il minuto di gara, lasciando a 1”22 e 1”29, Nicole Ploner (1’00”44) e la svizzera Fabienne Wenger (1’00”51). Al quarto e quinto posto Melissa Astegiano (1’00”86) e Rita Granruaz (1’00”95). Sesta Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’01”37) e, 8°, Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’01”59); 21° Elena Dal Vecchio (Cse; 1’02”93); 26° Camilla Vanni (Cse; 1’03”09); 29° Sofia Pizzato (Cse; 1’03”19); 31° Carole Agnelli (Club de Ski; 1’03”31); 44° Giulia Crippa (Club de Ski; 1’04”09); 49° Greta Angeilini (Sc Chamolé; 1’04”36); 58° e 59° Sofia Fumagalli (Club de Ski) e Beatrice Viétin (Sc Pila); 90° Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR).

EC Sci alpino

Secondo Slalom di Coppa del Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Malbun (Liechtenstein), vinto dalla svedese Hanna Arosson Elfman (1’26”62, che rimonta dalla nona posizione di metà gara; alle sue spalle la svizzera Nicole Good (1’26”84) e la connazionale Moa Bostroem Mussener (1’26”99). La migliore delle azzurre, 7°, è Marta Rossetti (1’27”28); 19° Lucrezia Lorenzi (Cse; 1’28”02); in risalita di tre posti, chiude 38° Annette Belfrond (Cse; 1’31”90); ‘out’ nella seconda manche Tatum Bieler (Cs Carabinieri) e, nella prima, Lara Della Mea (Cse); non ha preso il via Giorgia Collomb (Cs Carabinieri).

Coppa del Mondo Scialpinismo

Prima giornata di Coppa del Mondo di Scialpinismo, oggi, in Val Martello (Alto Adige) con la disputa dell’Individuale che, al femminile, vede il successo della francese Axelle Gachet Mollaret (1h 27’24”) davanti alla bellunese dell’Esercito, Alba De Silvestro (1h 28’04”) e all’austriaca Johanna Hiemer (1h 29’29”). Al quinto posto Giulia Murada (Cse); 8° Giulia Compagnoni (Cse); 13° Noemi Junod (Cse; 1’37”40). Doppietta francese al maschile, con Xavier Gachet (1h 23’59”) e William Bon Mardion (1h 24’04”) e terzo Matteo Eydallin (Cse; 1h 25’05”). Al 9° e 10° posto Michele Boscacci e Robert Antonioli (Cse); 14° Davide Magnini (Cse); 17° Nadir Maguet (Sc C. Gex; 1h 28’09”).

Ancora due giorni di gara, sabato 24 e domenica 25, con la Mix relay e la Sprint.