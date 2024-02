Monterosa: Occhi sul Freeride World Tour Challenger 2024

Procedono a ritmo serrato i preparativi dell’evento sportivo di punta del prossimo marzo ospitato dalle nevi del Monte Rosa: l’unica tappa italiana del circuito Freeride World Tour Challenger 2024, quella che animerà nella giornata di giovedì 14 marzo le discese del comprensorio Monterosa Ski, coinvolgendo le regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Non a caso, lo chiamano Freeride Paradise.

Sessanta atleti provenienti da Europa e Oceania si sfideranno a Gressoney-La-Trinité nella prima tappa di un tour mondiale che coinvolgerà nelle settimane successive anche le discese di Slovacchia, Francia e Austria.

In palio l’accesso all’edizione 2025 del Freeride World Tour Pro, la più prestigiosa competizione mondiale per la specialità Freeride. Per la prima volta nella sua storia, quindi, Monterosa Ski ospiterà questo importante appuntamento, vetrina internazionale d’eccezione per l’intero territorio, grazie a quella che può essere considerata a pieno titolo la specialità della casa: il Freeride, è reso unico da queste parti dall’altitudine e dallo straordinario manto nevoso che copre le tre valli del Monterosa per quasi cinque mesi all’anno, ed è uno dei fiori all’occhiello del comprensorio.

“Sarà, in ogni caso, una festa dello sport e della montagna – sottolinea con soddisfazione Giorgio Munari, amministratore delegato di Monterosa SPA – e festa anche per tutte le persone che stanno lavorando giorno e notte per rendere possibile il successo dell’evento: il territorio e i villaggi del Monte Rosa, in primis, attivamente coinvolti in questa avventura, ma anche tutte le singole realtà che operano al fianco del comprensorio, contribuendo ai livelli di eccellenza che abbiamo raggiunto in questi anni e che ci rendono una destinazione d’élite riconosciuta anche a livello internazionale per il Freeride, ma anche per chi ama la montagna in generale”.

La giornata prevista per la gara, come detto, sarà il 14 marzo, ma avrà come date di riserva il 15, 16 e 17 marzo.

La conferma ufficiale della data arriverà 48 ore prima dell’evento, che sarà trasmesso in streaming sui canali di FWT in collaborazione con Sky Sport. Al termine delle premiazioni seguirà un party di chiusura. Il giorno prima della competizione, invece, si terrà alle ore 18 presso il salone di Punta Jolanda a Gressoney-La-Trinité l’accredito degli atleti, della stampa e il briefing tecnico sul tracciato.

La tappa italiana del FWT Challenger sarà sponsorizzata, per Monterosa Ski, da Telepass e CVA SpA, mentre per FWT da Orage.

Gli #hashtag e i contatti social dedicati all’evento saranno:

@freerideworldtour – @Orage89 – @freerideparadise – @visitmonterosa

#FWT #HomeofFreeride #FWTChallenger #Orage #Monterosa #freerideparadise #visitmonterosa

Per info ulteriori e per aggiornamenti sulle date, visitare il sito di Freeride World Tour Challenger 2024.