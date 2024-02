Sci alpino: alla modenese De Leonardis la prima Discesa libera di Pila

Condizioni ideali, questa mattina, sulla Bellevue di Pila: sole, visibilità ottimale, qualche grado sotto lo zero e pista perfettamente preparata e che ben ha tenuto, lungo i 1500 metri del tracciato, il passaggio delle cento concorrenti che hanno dato vita alla Discesa libera Fis femminile, valida per il Grand Prix Italia. Alle 10.30 il ‘training’, a mezzogiorno la gara, vinta da Carlotta De Leonardis; al via atlete in rappresentanza di otto nazioni e, tra queste, un nutrito gruppo di svizzere della categoria Aspiranti (2006 e 2007).

A imporsi è la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis (1’26”21) che precede, di 1”25 e 1”31, la badiota Rita Granruaz (1’27”46) e la keniana Sabrina Simader (1’27”52). Al quarto posto la trevigiana dell’Esercito, Elena Dal Vecchio (Cse; 1’27”63) e, quinta, con il pettorale 35, la diciottenne svizzera Fabienne Wenger (1’27”66). Al 6° e 7° posto Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’28”02) e Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri; 1’28”04); 13° Camilla Vanni (Cse; 2° Aspiranti tra le italiane); 23° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’30”08); 43° Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’31”33; ultima a partire, con il pettorale 99); 71° Giulia Crippa (Club de Ski).

Domattina, sempre sulla Bellevue, si replica, con la seconda Discesa libera del Grand Prix Italia femminile; chiusura della tappa valdostana, giovedì 22, con la disputa del SuperG.

GpI Sci alpino

Secondo Gigante Fis, oggi, all’Abetone (Pistoia) del Grand Prix Italia, vinto dal finanziere trentino Davide Leonardo Seppi (1’58”50), che ha preceduto l’altoatesino Alex Hofer (1’58”74; 1° GpI Senior) e l’albanese del Sestriere, Denni Xhepa (1’59”11). Al 6° posto il bolzanini dell’Esercito, Alberto Battisti (Cse; 1’59”36); 18° Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’59”93; 6° Giovani; 5° GpI); 33° Pietro Broglio (Cse; 2’02”43); 50° e 51°, dello Sc Gressoney MR, Pietro Ragone (2’05”05) e Pietro Orsenigo (2’05”195° Aspiranti); 52° Peter Corbellini (Club de Ski; 2’05”38; 6° Aspiranti).

Domani e giovedì, due Slalom Fis maschile, sempre validi per il Grand Prix Italia.

CdM Scialpinismo

Tappa di Coppa del Mondo di Scialpinismo, dal 22 al 25 febbraio, in Val Martello (Alto Adige) dove sono in programma l’Individuale, la Staffetta mista e la Sprint. Ad affrontare l’appuntamento altoatesino ci saranno, tra gli altri, Noemi Junod, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Giulia Murada, Michele Boscacci, Davide Magnini, Robert Antonioli, Matteo Eydallin (Cse) e Nadir Maguet (Sc C. Gex).





Sci alpino

Secondo Slalom Fis del programma di Chamrousse (Francia), ieri, vinto dalla transalpina Garance Meyer (1’25”63). Al 20° posto Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’30240); 32° Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’31”66).

EC Snowboard

Tappa di Coppa Europa di Snowboardcross, il 21 e 22 febbraio, a Grasgehren (Germania) dove saranno presenti nove azzurri e, tra questi, Lisa Francesia Boirai (Snow Team Courmayeur), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB) e Federico Casi (Sc Crammont MB).

Slope style del circuito continentale è di scena, il 22 febbraio, a Prato Nevoso (Cuneo).

Sette atleti al via, e tra questi Loris Framarin (Cse) e Leo Framarin (Sc Crammont MB).