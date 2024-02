Sci alpino: allo Sc Crammont MB e allo Sc Val d’ Ayas il trofeo Gioia Pura a Pila

Più di 320 concorrenti al cancelletto di partenza e in gara #1, piede veloce, a imporsi sono stati Carlotta Nex e Vittorio Pene Vidari, con la classifica per società che sorride allo Sc Crammont MB, sullo Sc Aosta e Sc La Thuile Rutor. Nello Slalom, successi per Camilla Bergonzi e ancora Vittorio Pene Vidari; nella graduatoria per società, lo Sc Val d’Ayas precede lo Sc Crammont MB e lo Sc Courmayeur MB.

Categoria Baby 1⁄2 - gara #1 – Piede veloce – Nelle femminucce, successo di Carlotta Nex (36”91) che precede la coppia dello Sc Val d’Ayas, Anna Trombini (37”73) e Niche Figliola (37”97). Al quarto posto Giada Ferrari (Sc La Thuile Rutor; 38”36) e, al quinto, Bianca Dodero (Sc Crammont MB; 39”85), tutte atlete del 2014, a loro secondo anno in categoria. Per il 2015, la migliori, al 9° e 10° posto, Olivia Spiaggia (Sc Crammont MB; 40”59) e Matilde Merlo (Club de Ski; 40”82) e, 19°, Mia Adele Viale (Sc Crammont MB; 42”88). Nei maschietti, a imporsi è Vittorio Pene Vidari (Sc Crammont MB; 34”47) seguito da Federico Fiabane (Sc Pila; 34”93) e al migliore dei 2015, Michele Gancia (Sc Crammont MB; 35”22). Quarto posto, ancora per lo Sc Crammont MB, Jacopo Sangineto (35”22) e, quinto Andrea Bianchi (Club de Ski; 36”59). Per i secondi anni, piazza d’onore, 7° assoluta, Stefan Cheillon (Sc Pila; 37”10) e, 17° Giorgio Crippa (Sc La Thuile Rutor; 38”60).

Categoria Baby 1⁄2 - gara #2 – Slalom – Nella competizione in rosa, a imporsi è Camilla Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 30”33) seguita da Carlotta Nex (Sc Aosta; 31”07), dalla coppia dello Sc Val d’Ayas, Alice Marta (31”08) e Niche Figliola (31”12), con quinta Anna Velussi (Sc Azzurri del Cervino; 31”83). Nei ‘secondo anno’, 12° Angelica Stucchi (Sc Val d’Ayas; 34”61), 14°, Olivia Dematté (Sc Chamois; 34”93) e, 19°, Julie Boccadelli Real (Sc Aosta; 35”71). In campo maschile fa doppietta Vittorio Pene Vidari (Sc Crammont MB; 30”48) a precedere Diego Dublanc (Sc Mont Glacier; 30”84) e la coppia dello Sc Val d’Ayas, Lorenzo Sarri (31”23) e Noah Favre (31”57), con quinta piazza a Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 31”62). Il migliore del 2015, 6°, è Jonah Favre (Sc Val d’Ayas; 31”73) seguito, in 12° posizione, da Gabriele Cipriani (Sc Crammont MB; 32”24) e, 14°, Julian Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 32”42).