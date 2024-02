CpI Sci nordico: Virginia Cena a segno nell’Individuale di Dobbiaco (AA)

Virginia Cena a segno nell’Individuale di Dobbiaco (AA) Tappa di Coppa Italia di Fondo, questa mattina, a Dobbiaco (Bolzano) dove era in programma la 10 km Individuale in tecnica libera, formato che tra le Juniores vede Virginia Cena conquistare il gradino più alto del podio. Categoria Juniores * 10 km – CpI Ind. tl – Prima posizione per Virginia Cena (Fiamme Gialle; 25’50”6) a precedere l’altoatesina Marti Folie (26’45”7) e la bormina Manuela Salvadori (27’24”1).

Al maschile, successo del finanziere bergamasco Davide Negroni (23’46”9). Al 10° posto Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 25’14”6); 13° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 25’43”5); 25° Javier Ducret (Sc Drink; 26’36”4); 27° Denis Perrin (Ski Team Torgnon 2.0; 26’41”4). Categoria Aspiranti * 10 km – CpI Ind. tl – In campo femminile, vittoria dell’altoatesina Marie Schwitzer (27’17”3). Al 10° e 11° posto Claire Frutaz (Sc Drink; 29’51”8) e Vittoria Cena (Gs Godioz; 29’52”0); 22° Corinne Beltrami (Sc Drink; 30’26”2); 28° Martina Tullia Trentin (Sc Drink; 30’57”9); 31° Emilie Gontier (Sc Drink; 31’40”5); 39° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 32’12”9). Nei maschi s’impone il valtellinese Federico Pozzi (23’03”5).

In 12° posizione Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 25’08”5); 30° Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes; 26’35”4); 32° Fabio Restano (Sc Drink; 26’45”7). Categoria Seniores * 10 km – CpI Ind. tl – Nella competizione femminile, il gradino più alto del podio è occupato da Martina Di Centa (25’06”2) davanti a Martina Bellini (Cse; 25’12”7) e a Federica Sanfilippo (25’32”5). Quarta Laura Colombo (Cse); 6° Cristina Pittin (Cse); 8° Nadine Laurent (Fiamme Oro; 26’04”5); 10° Federica Cassol (Cse; 26’29”7); 13° Emilie Jeantet (Cse; 26’47”6); 14° Lucia Isonni (Cse); 15° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 27’13”5); 16° Denise Dedei (Cse).

Al maschile, successo del cuneese Lorenzo Romano (22’36”3) a precedere Paolo Ventura (Cse; 22’50”1) e Giandomenico Salvadori (22’51”2). In 9° posizione Mikael Abram (Cse; 23’34”2); 10° Giuseppe Montello (Cse); 16° Martin Coradazzi (Cse); 17° Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 24’17”6); 27° Francesco Manzoni (Cse); 28° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 25’32”7).