CPI Biathlon: Mariotti e Bonino sul podio della Mass start di Forni Avoltri

Prima giornata della tappa di Coppa Italia, oggi, a Forni Avoltri (Udine), che sostituisce Bionaz nell’organizzazione e, in programma, la Mass start, format che consegna alle Valle d’Aosta due podi, grazie a Nayeli Mariotti Cavagnet e Lorenzo Bonino.

Categoria Giovani * 7.5 km f / 10 km m – CPI Mass start pc - Tre atlete racchiuse in 10”, e terza Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; 27’36”6; 1 2 0 0) preceduta dalla coppia cuneese Fabiola Miraglio Mellano (Fiamme Gialle; 27’32”7”6; 0 0 0 1) e Carlotta Gautero (Fiamme Oro; 27’32”2). Ottava posizione per Michelle Saracco (Sc Brusson; 31’11”9; 0 1 0 1); 13° Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace). Terzo posto anche al maschile grazie a Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 33’19”8; 1 1 0 1) e ancora una coppia cuneese al vertice: il finanziere Nicola Giordano (32’20”8; 1 0 0 0) e il carabiniere Michele Carollo (32’37”9; 0 1 0 1). In 8° e 10° posizione Michel Deval (Sc Amis de Verrayes; 35’27”1; 1 2 3 3) e Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 35’45”1; 1 1 1 1); 19° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

Categoria Aspiranti * 7,5 km f / 9 km m – CPI Mass start pc - Vittoria al femminile della poliziotta cuneese Matilde Giordano (32’36”3; 2 3 1 1). In 11° posizione Elodie Christille (Sc Brusson; 35’38”7; 1 2 2 1); 29° Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes); 34° Marlène Christille (Sc Brusson); 46° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace). Al maschile, terzo gradino del podio a Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 32’28”2; 0 0 3 1) nella gara vinta dall’altoatesino Jonas Tscholl (31’55”6; 2 1 0 1) davanti al cuneese Filippo Massimino (32’21”5; 1 0 3 2). Al 25° posto Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes); 30° Erwin Barrel (Sc Valgrisenche); 44° André Contoz (Sc Amis de Verrayes); 50° Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace);

Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – Mass start pc - Primo e terzo posto in campo femminile alle sorelle Scattolo, del Centro sportivo Esercito, Ilaria (36’22”7; 0 2 2 0) e Sara (38’37”2), e piazza d’onore all’altoatesina dei Carabinieri, Birgit Schoelzhorn (37’47”5; 1 1 1 2). Al 5° posto Giorgia Saracco (Sc Brusson; 39’01”0; 0 1 1 2); 7° e 10°, per l’Esercito, Denise Planker e Gaia Brunello; 11° Nadège Gontel (Sc Granta Parey). Al maschile, successo del poliziotto cuneese Thomas Daziano (40’16”9; 0 1 0 0). In quarta posizione Stefan Navillod (Cs Carabinieri; 41’42”3; 1 2 1 0); 7° Gabriel Curtaz (Cs Carabinieri; 42’05”6; 0 1 1 1); 9° e 10° Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace; 43’31”7; 3 2 1 0) e Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 43’36”6; 3 0 1 0).

Categoria Seniores * 10 km f / 12,5 km m – Mass start pc - A imporsi è Beatrice Trabucchi (Cse; 35’56”5; 2 1 0 0) a precedere l’altoatesina dei carabinieri, Hannah Auchentaller (36’32”9; 2 0 2 2) e la svizzera Flavia barmettler (39’29”2; 2 2 0 1). Al maschile, successo dell’alpino Nicola Romanin (37’43”5; 0 0 0 0). Quarto posto (3° di Coppa Italia) per Cédric Christille (Fiamme Gialle; 40’00”5; 1 1 0 0); 6° David Zingerle (Cse); 7° Michael Durand (Cse; 40’30”0; 0 0 0 2); 9° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 41’18”8; 0 1 2 2).

CM Biathlon Una splendida quarta frazione di Tommaso Giacomel riporta a galla il quartetto azzurro, che conclude sesto, nella Staffetta 4x7,5 km dei Campionati Mondiali di Biathlon, giunti ormai all’epilogo, a Bove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). Italia che schiera al lancio Elia Zeni (19’40”9; 0+0 0+3) che lascia il testimone, in 18° posizione, a 1’02”3 di ritardo dalla testa, a Didier Bionaz (Cse; 20’21”2; 1+3 0+1) che con il 17° tempo