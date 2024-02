Sci di fondo: un centinaio di Pulcini a Cogne per il Giovanissimi

Pomeriggio meraviglioso, soleggiato e con temperature primaverili sui Prati di Sant’Orso di Cogne, dove ieri - mercoledì 14 febbraio - si è svolta la fase regionale del Gran Premio Giovanissimi di sci di fondo. Poco meno di cento i Pulcini delle Scuole Sci valdostane, impegnati nella mass start in tecnica libera.

BABY 2014 - Sul gradino più alto del podio è salita Alice Borbey (Gran Paradiso) con il tempo di 3’08”5; alle sue spalle Angelie Chabod (Val di Rhêmes; 3’30”3) e Rhianna Testolin (Gran Paradiso; 3’55”8). Vincent Jacquin (Gran San Bernardo) si è imposto nella prova maschile in 3’22”8, con seconda e terza posizione per Simone Dorio (Gran Paradiso; 3’25”4) e Gael Serra (Val di Rhêmes; 3’56”1).

BABY 2015 - Prima Josianne Modina (Gressoney) in 3’24”4, davanti a Ivette Piccot (Gran Paradiso; 4’02”7) e a Maelie Dunoyer (Gran San Bernardo; 4’26”1). Ludovico Centelleghe (Gran San Bernardo) ha primeggiato nella prova maschile, con il crono di 3’44”4. A completare il podio Olivier Bionaz (Gran Paradiso; 3’51”7) e André Frassy (Val di Rhêmes; 4’03”9).

CUCCIOLI 2012 - La gara femminile è stata vinta da Viola Bochicchio (Torgnon) in 4’49”0 a precedere Ilaria Testolin (Gran Paradiso) in 4’43”3 e Giselle Fontana (Gran Paradiso) in 4’54”9. In ambito maschile gradino alto del podio per Simone Goi (Torgnon) all’arrivo in 4’12”7, davanti a Giovanni Marti (Gran San Bernardo; 4’18”3) e Thierry Besenval (Gran San Bernardo; 4’21”5).

CUCCIOLI 2013 - Sul podio Elena Quattrone (Gran San Bernardo) prima in 5’05”7, davanti a Coralie Jeantet (Gran Paradiso; 5’15”8) e a Noelie Marguerettaz (Gran San Bernardo; 5’20”4). La prova maschile è stata vinta da Samuel Navillod (Torgnon) in 4’03”10, su Gabriele Pession (Torgnon; 4’14”1) ed Etienne Ruffier (Gran San Bernardo; 4’19”7).

Alle Finali nazionali di Pragelato (Torino), in programma dal 2 al 4 aprile, parteciperanno tutti i fondisti che hanno preso parte alla fase regionale di Cogne, organizzata dall’Associazione Valdostana Maestri Sci in collaborazione con la Scuola Sci Gran Paradiso.