Sci: Calendario gare in Valle d’Aosta di questo mese

Ecco in dettaglio il calendario delle gare in Valle d'Aosta di febbraio:

Mercoledì 14, dalle 14.00 sul prato di Sant’Orso a Cogne, la fase regionale del Gran Premio Giovanissimi di Fondo, organizzato dalla Scuola sci Gran Paradiso, mass start skating.

Sabato 17, dalle 10, sulla Châtelaine di Pila, Slalom Baby, circuito Unicredit, organizzato dallo Sc Pila, trofeo Gioia Pura.

Sabato 17, dalle 15, al lago Gover di Gressoney-St-Jean, Cross country cross skating per Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac) e Gymkana in tecnica libera per Cuccioli (circuito Irv srl), Baby e SuperBaby (circuito Chenevier spa), organizzato dallo Sc Gressoney MR.

Domenica 18, dalle 10 sulla Leissé di Pila, due Giganti Master, organizzati dallo Sc Pila. Domenica 18, dalle 9.30, sulla Ostafa di Champoluc, Slalom riservato alla categoria

Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Mont Glacier, coppa Bordet Ceramiche.

Lunedì 19, dalle 9.30, sulla Vascotcha di Antagnod, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Cuvage.

Martedì 20 le prove, mercoledì 21, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due Discese libere Fis femminili del Grand Prix Italia, trofeo Cpa – mem L. e W. Fontana, organizzate dallo Sc Aosta.

Giovedì 22, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, SuperG Fis femminile del Grand Prix Italia, trofeo Cpa mem. L. e W. Fontana, organizzato dallo Sc Aosta.

Venerdì 23, dalle 10, sulla Bellevue di Pila, SuperG Fis maschile e femminile, trofeo Cpa mem. L. e W. Fontana, organizzato dallo Sc Aosta, circuito regionale Cva.

Sabato 24, dalle 09.30 sulla Leissé di Pila, Gigante Fis Cittadini maschile e femminile, trofeo Cpa mem. L. e W. Fontana, organizzato dallo Sc Aosta.

Sabato 24, dalle 9.30, sulla Stadio Slalom n. 12 di La Thuile, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo Marlanvil.

Domenica 25, sulla Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Gressoney MR, trofeo Bergland.

Domenica 25, dalle 10 sulla Le Grey di Courmayeur, Gigante Cuccioli ½, circuito Berthod Sport, organizzato dallo Sc Courmayeur MB, selezione Pinocchio Sci.

Domenica 25, dalle 10, sulla Trois Villages di Brusson, Campionato regionale Individuale piccolo calibro e aria compressa, organizzato dallo Sc Brusson, circuito regionale Unicredit.

Lunedì 26 prova, martedì 27 SuperG Ragazzi sulla Aretu di Courmayeur, circuito Gros Cidac. organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Archidé.