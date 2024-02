Sci alpino: Federica Brignone al cancelletto di Crans Montana (SUI)

Tappa di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, a Crans Montana (Svizzera) tutta dedicata alla velocità. Otto le azzurre convocate, attese da due giorni di prove, domani e giovedì 15, poi, due Discese libere, venerdì 16 e sabato 17 e, domenica 18 febbraio, il SuperG.

Tra le selezionate per la cinque giorni elvetica ci sono Federica Brignone (Cs Carabinieri) e Marta Bassino (Cse). non sarà al via la statunitense Mikaela Shiffrin, superata nella classifica generale di Coppa del Mondo dalla svizzera Lara Gut-Behrami, con 1214 punti, contro i 1209 dell’americana; Federica Brignone è terza, a quota 928. Nelle ‘coppette’ di specialita, in Discesa al comando Sofia Goggia (350(, seguita dall’austriaca Stephanie Venier (261) e Lara Gut-Behrami (209); in SuperG, sempre Gut-Behrami davanti, con 320 punti, a precedere l’austriaca Cornelia Huetter (310) e Federica Brignone (248).









CpI Sci nordico

Tappa di Coppa Italia, sabato 17 e domenica 18, a Dobbiaco (Bolzano), dove saranno disputate la 10 km Individuale in tecnica libera e la Marathon 30 km skating.

Con gli allenatori André Fragno, Manuel Tovagliari e Valerio Sorteni, per la trasferta altoatesina sono stati convocati: Vittoria Cena (Gs Godioz), Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso), Virginia Cena (Fiamme Gialle), Corinne Beltrami, Emilie Gontier, Claire Frutaz, Martina Tullia Trentin, Javier Ducret, Fabio Restano, Matteo Maniezzo (Sc Drink), Matteo Arlian (Sc St-Barfthélemy), Mattia Saracco (Sc Brusson), Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo), Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes), Tommaso Cuc (Cs Carabinieri) e l’aggregato Dennis Perrin (Team Ski Torgnon 2.0).

Al via anche il terzetto del Progetto Under 23, Sofia Arlian, Maurizio Macori (Sc St- Barthélemy) e Federico Bonino (Gs Godioz).









GPG Sci nordico

Saranno poco meno di cento, domani, dalle 14, sul Prato di Sant’Orso di Cogne, i concorrenti che daranno vita alla fase regionale del Gran Premio Giovanissimi di Fondo. Al via le categorie Baby e Cuccioli, nati negli dal 2012 al 2015; la fase nazionale è programmata, dal 2 al 4 aprile, a Pragelato (Torino).