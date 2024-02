Sci nordico: Allo Sci Club Amis de Verrayes il memorial Luigi Pascal ad Arpy

Organizzata dallo Sci Club Valdigne MB, in palio per la classifica per società il memorial Luigi Pascal, coppa vinta dallo Sci Club Amis de Verrayes, che ha preceduto lo Sci Club Drink e lo Sci Club Saint-Barthélemy.

Categoria Giovani/Senior * 1,2 km – Sprint tc – In campo femminile vittoria di Claire Frutaz (Sci Club Drink), che ha preceduto Sofia Arlian (Sci Club St-Barthélemy; 1° Senior) e la seconda Aspiranti, Vittoria Cena (Gs Godioz). Al 9° e 10° posto le Juniores Emilie Cappelletti (Ski Team Torgnon 2.0) e Sophie Colajanni (Sci Club Mont Nery). In campo maschile, prime due posizioni agli Aspiranti Mattia Saracco (Sci Club Brusson) e Fabio Restano (Sci Club Drink), con terzo il Junior Matteo Arlian (Sci Club St-Barthélemy).

A completare il podio Aspiranti, 4°, Matteo Maniezzo (Sci Club Drink); negli Juniores, 6° Javier Duvret (Sci Club Drink) e, 11°, Dennis Perrin (Ski Team Torgnon 2.0). In 7° posizione, primo Senior, Valerio Sorteni (Pol. Pollein), seguito, al 9° posto, da Yannick Verraz (Sci Club G.S. Bernardo) e, 13°, Francesco Pellegrino (Sci Club St-Barthélemy).

Categoria Allievi * 0,8 km – Sprint tc – A imporsi è Amélie Fragno (Pol. Pollein), seguita da Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0) e da Aline Verthuy (Sci Club Amis de Verrayes). In campo maschile successo di Yannick Farinet (Sci Club G.S Bernardo) a precedere la coppia dello Sci Club Amis de Verrayes composta da Jody Vittaz e Teseo Bortolotti Barrel.

Categoria Ragazzi * 0,8 km – Sprint tc – Gradino alto del podio a Elody Vittaz (Sci Club Amis de Verrayes) davanti a Arline Chabod (Sci Club Valsavarenche) e a Severine Trento (Sci Club Valdigne MB). Nei maschi, doppietta dello Sci Club Amis de Verrayes grazie a Enea Bortolotti Barrel e Thierry Gallet, con terzo Mathias Perrod (Sci Club Gran Paradiso).