Sci alpino: Gut-Behrami imprendibile nel GS femminile di Soldeu

E' ancora Lara Gut-Behrami ad imporsi nel gigante femminile di Soldeu, nona prova fra le porte larghe della stagione di Coppa del mondo. La 33enne svizzera, alla 43sima vittoria in carriera, ha messo a segno il quarto centro della stagione nella specialità, che le permette di scavalcare l’assente Mikaela Shiffrin in cima alla classifica generale con 1214 punti contro i 1209 della statunitense e di mettere una serie ipoteca sulla coppa di specialità.

Gut-Behrami ha girato la partita a suo favore con una straordinaria seconda manche, che le ha permesso di salire dalla settima posizione fino al gradino più alto del podio davanti alla neozelandese Alice Robinson, staccata di appena 1 centesimo. completa il podio la statunitense AJ Hurt a 15 centesimi, che ha conservato sette centesimi di vantaggio su Federica Brignone. La valdostana, seconda a metà gara ad appena 3 centesimi dalla leader provvisoria Marta Bassino, ha cercato di resistere al recupero delle avversarie limitando i danni, ma non abbastanza per salire sul podio. I punti odierni le permettono comunque di consolidare la terza posizione nella generale, mentre nella graduatoria di gigante è sempre seconda, ma a 135 punti dalla Gut-Behrami, quando mancano due gare alla conclusione. “Nella seconda manche ho sciato bene sopra – ha spiegato al traguardo federica -, sotto sapevo che c’era quella porta un po’ bucata, però mi sono fatto soprendere ugualmente, mi dispiace perchè sono a 22 centesimi dalla vittoria, mi mangio le mani anche perchè la stessa Gut-Behrami ha sbagliato in quel punto”.

Anche Bassino, che aveva sfruttato al meglio il pettorale numero 1 guadagnando la vetta parziale, ha perduto cinque posizioni ma è apparsa comunque in ripresa, con il sesto posto a 32 centesimi dalla vincitrice. La classifica di giornata vede una positiva Elisa Platino al sediceismo posto con un saldo positivo di sette posizioni al pomeriggio, eliminate invece Roberta Melesi, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Ambra Pomarè.

Ordine d’arrivo GS femminile Soldeu (And):

