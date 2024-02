Sci alpino: Samà Sacchi e Contino vincono il SuperG Allievi di Cervinia

Secondo SuperG Allievi sulla pista 29 – Rocce bianche di Cervinia, gara organizzata dallo Sc Azzurri del Cervino e inserita nel circuito regionale Gros Cidac, dove si registra il bis di Eleonora Samà Sacchi e il successo di Mattia Contino, in una classifica che vede i primi sette racchiusi in sette decimi.

Così come ieri, sul gradino più alto del podio s’accomoda Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’19”10) davanti alla coppia dello Sc Crammont MB formata da Alice Tonolini (1’21”24) e Giulia Bosonin (1’21”28). Al quarto posto Claudia Renoldi (Sc Torgnon; 1’21”84) e, quinta, confermando la posizione conquistata ieri, Grace Conte (Sc Monte Cervino; 1’22”52).

Nei maschi s’impone Mattia Contino (Sc Aosta; 1’16”20; ieri secondo) a precedere Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’16”29; ieri terzo) e al vincitore del SuperG del giorno precedente, Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’16”64). Si conferma al quarto posto Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’16”67) e, quinto, Matteo Garin (Sc Torgnon; 1’16”70)

Domattina, dalle 10, ancora un SuperG, questa volta riservato alla categoria Ragazzi, sempre organizzato dallo Sc Azzurri del Cervino, circuito regionale Gros Cidac; cambia il programma in virtù delle condizioni meteo: sulla 29 – Rocce Bianche andrà andranno in scena prova e poi gara, e non solamente il training come indicato in origine, quando il SuperG era in calendario giovedì 8 febbraio

GpI Sci alpino

Slalom Fis, questa mattina, a Folgaria (Trento) valido per il Grand Prix Italia, gara vinta in rimonta dalla nona posizione di metà gara – con il miglior crono parziale nella seconda manche - dalla trentina Matilde Vianello (1’36”48; 1° GpI) davanti alla vercellese Maria Sole Antonini (1’38”78; 6° a metà gara; 2° GpI) e, terza, in risalita dalla settima piazza, Carole Agnelli (Club de Ski; 1’37”01). Recupera dieci posizioni e conclude 10° Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’37”89); 22° Margherita Sala (Sc Crammont MB; 1’43”01); non conclude la seconda manche Francine Rollet (Sc Chamolé); ‘out’ nella prima Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Tatum Bieler (Cs Carabinieri).

Cancellati i due Giganti Fis del Grand Prix Italia maschile, condizioni meteo permettendo domani in programma il secondo Slalom Fis femminile del circuito istituzionale Fisi.