Sci alpino: Alla francese Karen Clément il SuperG di La Thuile

Secondo SuperG di Coppa Europa di Sci alpino femminile, questa mattina, sulla ‘3 – Franco Berthod’ di La Thuile, dove le azzurre non bissano gli ottimi risultati conquistati ieri, nella prima gara del programma valdostano, e al vertice della classifica troviamo due atlete che hanno già calcato il palcoscenico di Coppa del Mondo: la francese Karen Clément e la statunitense Tricia Mangan; sul podio la ventenne svizzera Malorie Blanc, tre podi in Coppa Europa, tutti negli ultimi dodici giorni, e tre medaglie ai recenti Mondiali Juniores in terra di Francia. Fuori dalla zona punti sia Giulia Albano (ieri settima), sia Giorgia Collomb.

Ben sette atlete sotto il muro del minuto di gara e a imporsi è Karen Clément (57”95), con quasi un secondo di divario da Tricia Mangan (58”95), con terza Malorie Blanc (59”09). Quarta la vincitrice di ieri, la gardenese delle Fiamme Gialle, Teresa Runggaldier (59”27); 13° Asja Zenere (1’00”43); 16° Sara Allemand (1’00”53). Al 31° posto Matilde Lorenzi (Cse; 1’02”25); 32° Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’02”36); 42° Sofia Pizzato (Cse; 1’03”49); 51° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’04”68); non ha concluso la gara Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri).

CM Biathlon

Poca neve, vento e pioggia a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca), sede dei Campionati Mondiali di Biathlon, rassegna che prenderà il via, domani, alle 17.20, con la Staffetta mista. Confermato il quartetto che in stagione, in Coppa del Mondo, ha conquistato tre podi: al lancio Didier Bionaz (Cse), poi Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lias Vittozzi. Preso atto delle condizioni meteo, la pista non era a disposizione per gli allenamenti e gli azzurri hanno optato per un’uscita con gli skiroll.