Sci nordico: Virgina Cena nella migliori 'venti' della Sprint di Planica

Prima giornata dei Campionati Mondiali Juniores, oggi, a Planica (Slovenia), dov’è stata disputata la Sprint skating, con Virginia Cena che centra un piazzamento nelle migliori venti.

A imporsi è stata l’andorrana Gina Del Rio, che ha preceduto la statunitense Samantha Smith, la coppia norvegese Milla Gosberghaugen e Helene Ekrheim, la bellunese dei Carabinieri Iris De Martin Pinter e la svedese Eriva Laven. Al 7° posto la poliziotta romana Maria Gismondi; terza ed eliminata nella prima batteria degli ottavi – alle spalle della Del Rio e della francese Heidi Convard -, dopo il 30° tempo in qualifica, conclude al 16° posto assoluto Virginia Cena (Fiamme Gialle). In campo maschile, podio occupato dal norvegese Lars Heggen e dagli svedesi Anton Grahn e Jonatan Lindberg.

Domani, dalle 10.30 le qualifiche e, a seguire, le batterie di finale, per assegnare il titolo iridato Under 23 della Sprint in tecnica libera.

EC Snowboard

A distanza di undici mesi, l’alpino bormino Niccolò Colturi conquista la sua la sua seconda vittoria – e terzo podio complessivo – nello Snowboardcross di Coppa Europa, vincendo la prima delle due gare, questa mattina, della tappa di Reiteralm (Austria). Niccolò Colturi, secondo nella sua batteria di qualifica, poi sempre primo nelle ‘run’ successive, in finale ha preceduto lo svizzero Laurin Furrer e l’austriaco Lukas Schlatzer. In 33° posizione Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB); 37° Devin Castello (Aosta Snowboard club). Al femminile, finale tutta francese e vittoria di Camille Poulat. La migliore delle azzurre, 25°, è Francesca Gallina (Cse). Domani, dalle 10.30, il secondo Sbx della tappa austriaca.

Coppa del Mondo Sci nordico

Coppa del Mondo di Fondo che va oltreoceano, dal 9 al 13 febbraio a Canmore (Canada) e, il 17 e 18, a Minneapolis (Minnesota; Usa), trasferta che sarà affrontata da nove azzurri. Tra i convocati ci sono Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Francesco De Fabiani (Cse).