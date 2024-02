Sci nordico: Cassol e Frutaz concedono il bis a Schilpario

Seconda e conclusiva giornata della tappa di Coppa Italia di Fondo a Schilpario (Bergamo), con in programma l’Individuale in tecnica classica, format che premia Federica Cassol e Claire Frutaz, che bissano il successo del giorno precedente nella Sprint.

Categoria Aspiranti * 10 km – CpI Ind. tc – Primo e terzo gradino del podio tinteggiati di rossonero grazie a Claire Frutaz (Sc Drink; 38’34”5) e Vittoria Cena (Gs Godioz; 38’57”4) e piazza d’onore all’altoatesina Marta Bellotti (38’38”7). Al 12° posto Emilie Gontier (Sc Drink; 40’46”2); 14° Martina Tullia Trentin Sc Drink; 40’54”6); 26° Corinne Beltrami (Sc Drink; 42’41”6); 35° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 45’27”6). Al maschile, successo del carabinieri cuneese Alessio Romano (30’39”6). Al 6° posto Fabio Restano (Sc Drink; 32’09”8); 21° Mattia Saracco (Sc Brusson; 34’21”6); 27° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 35’28”3); 37° Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes; 36’57”8).

Categoria Juniores * 10 km – CpI Ind. tc – In campo femminile vittoria della piemontese Irene Negrin (38’24”7). Al maschile, vede sfumare il successo per 3”4 Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 31’04”3) secondo alle spalle del finanziere bergamasco Davide Negroni (31’00”9), con terzo il trentino Pietro Corradini (31’52”2). In 12° posizione Matteo Arlian (Sc StBarthélemy; 33’26”6); 21° Javier Ducret (Sc Drink; 35’02”2); 26° Dennis Perrin (Ski Team Torgnon 2.0; 35’29”7).

Categoria Seniores * 10 km – CpI Ind. tc – Federica Cassol (Cse; 34’52”1) precede l’altoatesina dei Carabinieri, Ylvie Folie (35’26”6) e la trentina Maria Eugenia Boccardi (35’55”2). Al 4° posto Emilie Jeantet (Cse; 36’25”2); dal 5° al 7°, per il Cse, Denise Dedei, Laura Colombo e Lucia Isonni; 8° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 40’18”3). Nei maschi, vittoria del finanziere Giandomenico Salvadori (29’01”4). Al 6° e 7° posto Martin Coradazzi e Fabrizio Poli (CsE); 13° Federico Bonino (Gs Godioz; 31’09”6); 16° Francesco Manzoni (Cse); 17° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 32’04”3).