Sci alpino: Giorgia Collomb nona nello Slalom di Avoriaz

Un grande risultato conquistato, oggi, da Giorgia Collomb, nona nello Slalom dei Campionati Mondiali Juniores, ad Avoriaz/Portes du Soleil, in Alta Savoia (Francia). Al cancelletto di partenza con un pettorale alto, il 41, è diciassettesima al metà gara, per poi recuperare altre otto posizioni nella seconda manche e conquistare un piazzamento nelle migliori dieci della classifica, alla sua prima esperienza nella rassegna iridata di categoria.

Al vertice, fa segnare il miglior crono in entrambe le manche la lettone Dzenefera Germane (1’22”98), tenendo ben distanti le avversarie più immediate: argento alla svizzera Anuk Braendkli (1’24”40; a 1”42) e la svedese Cornelia Oehlund (1’24”57; a 1”59). Al quinto e sesto posto le azzurre: la poliziotta trentina Beatrice Sola (1’25”12) e l’altra poliziotta, l’ampezzana Ambra Pomaré (1’25”41); 9°, con il settimo tempo parziale, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’25”84); 3° e 9° a metà gara, non hanno concluso la seconda manche la valsesiana delle Fiamme Gialle, Emilia Mondinelli e la romana dell’Esercito, Francesca Carolli.

Coppa del Mondo Snowboard

Concludono ai piedi del podio Michela Moioli e Omar Visintin la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross di Gudauri (Georgia). Prima nella batteria dei quarti, seconda in semifinale, Michela Moioli (Cse) lotta fino all’ultima curva per il podio, ma un contatto con la svizzera Sophie Hediger le fa perdere terreno; la vittoria va alla francese Chloe Trespeuch, a precedere la ceca Eva Adamczykova e la stessa Heidger, con quarta Michela Moioli.

Stesso percorso per Omar Visitint (Cse), primo negli ottavi, secondo nei quarti e in semifinale, ma una brutta uscita dal cancelletto l’ha costretto a una gara tutta di rincorsa. La vittoria è andata al canadese Eliot Grondin, davanti all’austriaco Alessandro Haemmerle, all’australiano Cameron Bolton e, quarto, Omari Visintin.

Per gli altri quattro ‘rider’ azzurri, tutti del Centro sportivo Esercito, l’avventura era terminata negli ottavi: 24° Tommaso Leoni; 25° Lorenzo Sommariva; 28° Matteo Menconi; 29° Michele Godino.

Domattina si replica, con il secondo Snowboardcross del programma di Coppa del Mondo sul tracciato georgiano