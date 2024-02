Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Azimut Investimenti a Cervinia

Sulla pista 29 – Rocce Bianche, a Cervinia, con la Grande Becca a un paio di centinaia di metri in linea d’aria, 330 Baby 1 e 2 – partenza unica -, hanno dato vita al Gran Gigante, gara inserita nel circuito regionale Unicredit, organizzata dallo Sc Azzurri del Cervino. Sul gradino più alto del podio sono saliti Anna Di Fresco e Lorenzo Contri, mentre in palio per la classifica per società c’era il trofeo Azimut Investimenti, coppa che va a fare bella mostra di sé nella sede dello Sc Crammont MB, che ha preceduto il Club de Ski e lo Sc Val d’Ayas.

In campo femminile, doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Anna Di Fresco (48”50) e Sofia Pedoja Maso (48”93), con terza Anna Trombini (Sc Val d’Ayas; 48”98). Al quarto posto Federica Saltarelli (Club de Ski; 49”27) e, quinta, Carlotta Nex (Sc Aosta; 49”87), tutte atlete queste al secondo anno in categoria. Per il primo anno, 12° assoluta e prima del 2015, Leila Volpe (Sc Val d’Ayas; 52”85), che precede, 20°, Olivia Dematté (Sc Chamois; 54”17) e, 22°, Lea Fumarola (Club de Ski; 54”35).

Nei maschietti s’impone Lorenzo Contri (Sc Crammont MB; 48”62) seguito da Andrea Bianchi (Club de Ski; 49”10) e da Gregorio Pesenti (Sc Val d’Ayas; 49”55). Al quarto posto Thibaud Mosso (Sc Aosta; 49”66) e, quinto, Lorenzo Achille Tonetti (Sc Courmayeur MB; 49”97). Nei primo anno di categoria, 15°, Seth Favre (Sc Val d’Ayas; 51”21) ha la meglio su, 20°, Filippo Aprato (Sc Courmayeur MB; 51”54) e, 23° Jonah Favre (Sc Val d’Ayas; 52”07).