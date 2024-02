Sci alpino: a Teresa Runggaldier il SuperG di La Thuile

Tanta Italia nel primo SuperG di Coppa Europa sulla ‘3-Franco Berthod’ di La Thuile, vinto dalla gardenese delle Fiamme Gialle, Teresa Runggaldier, con la badiota dei carabineiri, Vicky Bernardi ai piedi del podio per soli 3/100 e il settimo posto – terzo miglior risultato in carriera nel circuito continentale – di Giulia Albano, cresciuta nello Sc Mont Glacier, e ora nel Centro sportivo Carabinieri e, nelle dieci, anche la vicentina Asja Zenere. In zona punti, al suo primo SuperG nel circuito continentale, Giorgia Collomb.

Prima vittoria – e anche primo podio in Coppa Europa – di Teresa Runggaldier (1’01”02) a precedere la coppia svizzera composta da Malorie Blanc (1’01”16; tre medaglie ai recenti Mondiali Juniores francesi: oro SuperG e Combinata a squadre, argento in Discesa libera) e Jasmina Suter (1’01”47), con quarta Vicky Bernardi (1’01”50) e quinta la francese Karen Clément (1’01”83). Al settimo posto Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’02”09); 10° Asja Zenere (Cs Carabinieri; 1’02”35); 12° la piemontese dei Carabinieri, Sara Allemand (1’02”38). Poi, dal 26° al 29° posto ancora le azzurre Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’03”67), Elisa Platino e Vittoria Cappellini. Al 36° posto Sofia Pizzato (Cse; 1’04”81); 40° Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’05”57); non hanno concluso la gara Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) e Matilde Lorenzi (Cse).

Domattina, dalle 11, il secondo SuperG di Coppa Europa del programma di La Thuile.

Coppa del Mondo Scialpinismo

Con l’Individuale si è chiusa, questa mattina, la tappa svizzera di Villars-sur-Ollon di Scialpinismo, e gli alpini Alba De Silvestro e Matteo Eydallin conquistano un posto sul podio.

Francia a occupare il primo e terzo posto, grazie a Emily Harrop (1h 25’23”) e Axelle Gacher Mollaret (1h 27’31) e, tra le due, la bellunese dell’Esercito Alba De Silvestro (1h 26’19”). Sempre per l’Esercito, 5° Giulia Murada, 8° Giulia Compagnoni e 19° Noemi Junod (1h 36’13”). Al maschile, terzo gradino del podio all’alpino Matteo Eydallin (1h 12’41”) nella gara vinta dallo svizzero Rémi Bonnet (1h 10’11”) davanti al francese Thibault Anselmet (1h 12’32”). Sesta posizione per Nadir Maguet (Sc C. Gex; 1h 14’01”); 7° e 8° Michele Boscacci e Robert Antonioli (Cse); 15° Davide Magnini (Cse).