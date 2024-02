Sci alpino: a Boano e Belfrond il Gigante Fisj di Courmayeur

Secondo Gigante Fis Junior sulla Le Greye di Courmayeur, gara del circuito regionale Cva e organizzata dallo Sc Courmayeur MB, che ha visto il successo di Greta Boano e Jacques Belfrond.

Nella competizione in rosa doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Greta Boano (1’47”54; 1° Junior) e Carlotta Paletti (1’49”30; 1° Aspiranti); al terzo e quarto posto, a completare il podio Aspiranti, Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR; 1’49”85) e Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’49”98), con quinta e 2° Junior, Martina Polletta (Sc Chamolé; 1’50”71). A completamento del podio Juniores, 10°, Emma Bovio (Sc Pila; 1’53”43).

In campo maschile, si scambiano le posizione rispetto alla prima manche Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’41”82) e Filippo Segala (Sc Aosta; 1’42”40), con terzo, in risalita dalla settima piazza, Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’43”20). In 4° posizione Pietro Broglio (Cse; 1’43”28) e, 5° e 1° Aspiranti, Peter Corbellini (Club de Ski; 1’43”53). Alle piazze d’onore della classifica Aspiranti, 8°, Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’44”06) e, 13°, Christoph Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’45”12).

Coppa del Mondo Youth Scialpinismo

Staffetta mista, oggi, a Bormio (Sondrio) nella seconda giornata della Coppa del Mondo Giovani, vinta dai francesi Louise Trincaz e Jules Raybaud (29’39”). Sono quarti nella finale ‘B’, che vale la 12° posizione assoluta, Clizia Vallet (Sc C. Gex) e Erik Canovi (32’13”).