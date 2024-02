Sci alpino: ancora ai piedi del podio Pene Vidari all’AlpeCimbra

Bissa la prestazione del giorno precedente Maria Laura Pene Vidari, anche oggi quarta nello Slalom della finale internazionale dell’AlpeCimbra Fis Children, a Folgaria-Fondo Grande, in Trentino. Da segnalare inoltre le buone prestazioni di Eleonora Samà Sacchi e di Anaïs Vuillermoz Curiat.

Categoria Ragazzi – Slalom – È quarta, e migliore delle azzurre, Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’32”23), nello Slalom vinta dalla polacca Iga Kaczmarek (1’29”58) davanti alla brasiliana Carlotta Pignaton Fagnani (1’31”23) e alla croata Kim Vrdoljak (1’31”31). In 11° posizione Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’34”81); non ha concluso la seconda manche Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas). In campo maschile successo del finlandese Emil Pyrro (1’29”85) davanti al verbanese Andrea Villaraggia (1’30”50) e al triestino Tommaso Dagri (1’30”67).

Categoria Allievi - Gigante – Un buon ottavo posto per Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’51”71) nella gara di totale lingua teutonica, vinta dalla tedesca Luis Illig (1’48”22) a precedere l’austriaca Hannah Embacher (1’50”03) e la connazionale Lara Marie Wies (1’50”34). In campo maschile doppia Italia sul podio grazie alla vittoria del valtellinese Gioele Cioccarelli (1’47”11) e il terzo posto dell’altoatesino Christian Kostner (1’47”31), e piazza d’onore al norvegese Herman Mellemstrand Istad (1’47”22). ‘Out’ nella prima manche Thomas Carrozza (Club de Ski).