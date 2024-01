Speed skiing: Simone Origone il più veloce a Vars

Due ‘run’ nella prima giornata di prove della Coppa del Mondo di Mondo di Sci di velocità, oggi, a Vars (Francia) e nella seconda discesa il più veloce è Simone Origone.

‘Training 2’, intorno a mezzogiorno, e Simone Origone (Sc Azzurri del Cervino; 197.710 km/h) fa registrare la migliore prestazione, davanti al ceco Radim Palan (197.200) e allo svedese Olof Abrahamsson (196.710).

In 11° posizione Ivan Origone (Sc Val d’Ayas; 193.330). In mattinata, con partenza abbassata, il più veloce era stato Radim Palan (194.250 km/h), a precedere il recordman mondiali, l’atleta di casa Simon Billy (193.960) e, terzo Simone Origone (191.020); 9° posizione per Ivan Origone (185.700).

In campo femminile, la francese Clea Martinez è la più veloce in entrambe le discese – 187.110 e 194.200 km/h -; nella prima ‘run’, la verbanese tesserata per il club de Ski Valtournenche, Valentina Greggio è seconda, con 185.130 km/h; nella seconda discesa d’allenamento, è terza, con 189.770, con seconda la svedese Mathilda Persson (189.930).

Il programma transalpino prosegue, domani, con altre due prove (alle 10.15 e alle 12); sabato, con la semifinale (10.15) e finale (12); domenica, un run alle 10.15, poi semifinale e finale, dalle 12 e dalle 13.30.