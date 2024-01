Sci alpino: Baby e Cuccioli invadono la Thuile

Gigante valido quale selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi, organizzato dalla locale Scuola di sci, preso d’assalto da Baby e Cuccioli: sulla pista Piloni 12 e sulla pista Chaz Dura 9 si sono presentati in 677 – 345 Cuccioli (167 Cuccioli 2 – anno 2012 -, 75 femminucce e 95 maschietti; 178 Cuccioli 1 – anno 2013 -, 88 e 90) e 332 Baby (159 Baby 2 – anno 2014 -, 79 e 79; 173 Baby 1 – anno 2015 -, 77 e 76). In palio per la fase nazionale quindici posti per ogni categoria, in programma dal 2 al 4 aprile 2024, al Sestriere (Torino).

Baby 2 * Gigante – pista Piloni 2 – Al femminile, vittoria di Anna Di Fresco (Sc Monte Bianco; 38”92) davanti alla coppia dello Ss Champoluc, Anna Trombini (39”29) e Alice Marta (39”58). Staccano il pass per il Sestiere anche: Sofia Pedoja Maso (Ss Monte Bianco), Chiara Piccioni Zuncheddu (Ss La Thuile), Allegra Bosio (Ss del Breuil), Giada Ferrari (Sc La Thuile), Sara Sanlorenzo (Ss Monte Bianco), Federica Rubini (Ss Champoluc), Julie Jocollé (Ss La Thuile), Emma Cristina (Ss Monte Bianco), Greta Campellone (Ss Champoluc), Caterina Bandecchi (Ss La Thuile), Giulia Bernardi (Ss Monte Bianco), Camilla Bergonzi (Ss Champoluc). Al maschile s’impone Tommaso Marrali (Ss La Thuile; 38”67) seguito dal duo della Ss Monte Bianco: Lorenzo Contri (38”71) e Francesco Ravazzoli (38”96). Qualificati per la fase finale anche: Ascanio Goldoni (Ss Gressoney MR), Thibaud Mosso (Ss Evolution), Pietro Campedelli e Francesco Eugenio Fioruzzi (Ss Monte Bianco), Lorenzo Sarri (Ss Champoluc), Daniel Diya Donatoni e Andrea Bianchi (Ss Valtournenche), Noah Favre (Ss Champoluc), Leonardo Patti (Ss Monte Bianco), Loris Gatti (Ss La Thuile), Claudio Di Bernardo (Ss Valgrisenche), Dawa Guglielmino (Ss Valtournenche).

Baby 1 * Gigante – pista Piloni 2 – Nelle femminucce successo di Matilde Merlo (Ss Valtournenche; 38”76) seguita da Sofia Spinoni (Ss del Breuil; 41”20) e da Leila Volpe (Ss Champoluc; 42”04). Al Sestriere anche Olivia Spiaggia (Ss Monte Bianco), Olivia Dematté (Ss del Cervino), Lea Fumarola (Ss Valtournenche), Alizée Cantele (Ss La Thuile), Lea Charlotte Mantegazza (Ss Champoluc), Nicole Vuillermoz (Ss Monte Bianco), Giulia Cavalazzi (Ss del Cervino), Adele Balbo di Vinadio (Ss Monte Bianco), Margot Stefanel (Ss La Thuile), Vittoria Rainone (Ss Champoluc), Clementina Meda e Charlotte Vailler (Ss Monte Bianco), Elisa Franco (Ss Pila). Nei maschietti, gradino alto del podio a Jonah Favre (Ss Champoluc) davanti alla coppia della Ss Monte Bianco, Michele Gancia (39”85) e Filippo Aprato (39”82). In direzione Sestriere anche: Elia Rigo, Seth Favre e Lorenzo Bovio (Ss Champoluc), Pietro Marangon (Ss Evolution), Amedeo Tadolini e Kilian Jacquemod (Ss Monte Bianco), Giorgio Crippa (Sc La Thuile Rutor), Michele Arizio (Ss Champorcher), Riccardo Orso e Matteo Quarantotto (Ss Monte Bianco), André Dagradi (Ss La Thuile), Stéphane Munier (Ss Pila).

Cuccioli 2 * Gigante – pista Chaz Dura 9 – Doppietta della Ss Valtournenche al femminile, grazie a Asia Joyeusaz (37”22) e Celeste Sabolo (37”90), con terza Estelle Fosson (Ss Evolution; 38”08). Si qualificano per le finali nazionali: Maelie Nicco (Ss Champoluc), Maidel Lustrissy (Ss Monte Bianco), Clarisse Bretto (Ss Pila), Bianca Rizzi e Valentina Pigni (Ss Champoluc), Nathalie Fabbri (Ss Evolution), Carlotta Maria Esposito (Ss Monte Bianco), Adele Tessa Tiribelli (Ss La Thuile), Lara Gianino (Ss Champoluc), Allegra Cecilia Fassati e Anna Rossomando (Ss Monte Bianco), Maude Andreoli (Ss Champoluc). In campo maschile, al vertice la coppia della Ss Monte Bianco, Simone Mochet (36”80) e Mattia Pedoja Maso (37”06) con terzo Mathias Angster (Ss Gressoney MR; 38”49). In viaggio per il Sestriere anche Carlo Piccioni Zuncheddu (Ss La Thuile), Matteo Bergonzi (Ss Champoluc), Bryan Ndreca (Ss Valtournenche), Diego Dematté (Ss del Cervino), Mathieu Dondeynaz (Ss Evolution), Lorenzo Colombo e Federico Perrone (Ss Monte Bianco), Pietro Dherin (Ss Pila), Andrea Antonio d’Addosio, Andrea Contri, Loeanrdo Busalacchi (Ss Monte Bianco), André Coghi (Ss valtournenche), joseph Formica (Ss Champoluc).

Cuccioli 1 * Gigante – pista Chaz Dura 9 – A imporsi è Carolina Mochet (Ss Monte Bianco; 37”12) davanti a Margherita Bovio (Ss Pila; 38”26) e a Valerie Artaz (Ss Champoluc). Pass per le finali del Sestriere anche per: Sophie Gard (Ss Champorcher), Linda Prot (Ss Valgrisenche), Nina Raffaelli, Sophie Mahé Clavel, Ludovica Brocca, Francesca Carolina Gancia, Audrey Jacquemod, Clementina Majer, Emma Oriani (Ss Monte Bianco), Cloe Mancinelli (Ss Valtournenche), Hélène Marie Godioz e Rihanna Campanile (Ss Pila). nei maschietti, vittoria di Vittorio Budelli (Ss Valtournenche; 36’38”) seguito da Lodovico Ucelli (Ss Monte Bianco; 37”28) e da Luca Fosson (Ss Evolution; 37”52). Si qualificano per la finale nazionale anche: Ben Mosca Barberis e Dymas Dean Duranti (Ss Monte Bianco), Tobia Colli (Ss Champoluc), Stefano Silva (Ss Valtournenche), Marcel Collins (Ss Pila), Pietro Goldoni (Ss Gressoney MR), Paolo Di Meo, Thomas Robert e Flavio Galimberti (Ss Monte Bianco), Davide Patrici (Ss Evolution), Leonardo Lacchio e Fulvio Gabriele Vitalone (Ss La Thuile).