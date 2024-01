Biathlon: cinque podi rossoneri nella Sprint in Valdidentro

Seconda e conclusiva giornata della Coppa Italia di Biathlon in Valdidentro (Sondrio), con gli atleti valdostaniche conquistano cinque piazzamenti sul podio, grazie a Giorgia Saracco, Iacopo Leonesio, Cédric Christille, Gabriel Curtaz e Dewis Barrel.

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Sprint pc – Unica concorrente al femminile, Gaia Brunetto (Cse; 26’16”5; 1 3). Al maschile s’impone Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 22’07”4; 0 0) davanti a Cédric Christille (Fiamme Gialle; 22’38”0; 0 2) e all’alpino Nicolò Giraudo (Cse; 22’42”2; 1 1). Quinto Paolo Rodigari (Cse); 6° Michale Durand (Cse; 23’17”0; 1 2).

Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CpI Sprint pc – È seconda Giorgia Saracco (Sc Brusson; 23’59”0; 1 3) preceduta dalla friulana Serena Del Fabbro (22’12”3; 0 0) e terza l’altoatesina dell’Esercito Denise Planker (24’34”0; 0 1). Quarta Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 24’47”9; 0 1). Primo e terzo posto alla Valle d’Aosta grazie a Gabriel Curtaz (Cs Carabinieri; 23’18”2; 0 0) e Dewis Barrel (Sc Valgrisenche; 23’48”4; 1 1) e piazza d’onore al trentino Lorenzo Solero (23’21”7; 2 1). Quinto Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace; 25’09”9; 2 1).

Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – CpI Sprint pc – In campo femminile, vittoria della trentina Alessia Forlin (18’57”9; 0 0). In 5° posizione Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 20’28”8; 0 1); 12° Michelle Saracco (Sc Brusson). Successo, al maschile, del cuneese dei Carabinieri Michele Carollo (19’09”6; 0 1). In 9° posizione Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 21’34”6; 1 2); 13° Simone Bétemps (Fiamme Gialle); 20° Lothar Bianquin (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – CpI Sprint pc – Al femminile, successo della cuneese Luna Forneris (19’25”1; 1 1). In 18° posizione Elodie Christille (Sc Brusson; 22’06”1; 1 2); 26° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace); 34° Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes); 35° Martina Gachet (Sc Bionaz Oyace). A imporsi è l’altoatesino Julian Huber (20’12”2; 1 0). Al 9° posto Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 21’27”3; 0 2); 13° Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes); 21° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); 34° André Contoz (Sc Amis de Verrayes); 35° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes); 43° Erwin Barrel (Sc Valgrisenche).