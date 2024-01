Piercarlo Lunarsi confermato alla presidenza del Panathlon Club du Val d'Aoste

Nel vibrante scenario dell'Assemblea elettiva svoltasi ieri sera, il noto socio Panathlon dal 2002, Piercarlo Lunardi, ha conquistato il terzo mandato consecutivo alla presidenza del prestigioso Panathlon Club du Val d'Aoste. L'entusiasmo dei presenti si è manifestato nell'unanimità con cui Lunardi è stato rieletto, consolidando la sua figura guida nel contesto sportivo regionale.

Con un passato di rilievo che lo ha visto assumere la carica di vicepresidente durante i mandati di Gobbo (2016-2017) e Quinson (2018-2019), Lunardi si presentava in questa elezione come il presidente uscente del biennio 2022-2023.

"Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno rinnovato", ha dichiarato Lunardi con emozione. "Proseguirò, con il direttivo, a promuovere gli ideali dello sport, soprattutto tra i giovani. Uno degli obiettivi per il prossimo biennio sarà veicolare al meglio l'importanza della pratica dello sport, palestra di vita che persegue valori come il fair play, il rispetto degli altri e delle regole, la passione."

Nonostante le sfide che il mondo del volontariato sta affrontando, Lunardi si è espresso con speranza, auspicando una crescita numerica dei soci affinché il club possa condividere e discutere la passione per lo sport. Ha anche annunciato l'intenzione di continuare l'azione di sensibilizzazione attraverso il Premio Fair Play, in palio in alcuni eventi di rilievo.

Durante la serata, l'Assemblea ha eletto i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, composto da Valter Martina, Luca Casali, Loris Chabod, Paolo Cotrone, Martine Michieletto e Andrea Leonardi. Le cariche all'interno del Consiglio saranno decise nella prima riunione utile.

Il neo-eletto Presidente e il rinnovato direttivo assumeranno ufficialmente le loro funzioni a partire dal 1° febbraio 2024, promettendo un periodo avvincente e ricco di iniziative per la comunità sportiva valdostana.