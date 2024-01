Sci nordico: Borbey prima, Bochiccio terza allo Skiri Trophy in Val di Fiemme

Prima giornata della 40° edizione dello Skiri Trophy – ex Trofeo Topolino Fondo - ieri a Castello di Fiemme (Trento), con poco meno di novecento giovani atleti al via nelle Mass start a tecnica classica, formato che ha consegnato alla Valle d’Aosta la vittoria di Alice Borbey e il terzo gradino del podio a Viola Bochiccio. In pista, per l’apertura delle due giornate, le categorie Baby, Cuccioli, la Staffetta Sprint per Allievi e Ragazzi e la gara Revival. Lo Skiri Trophy è abbinato con la mini MarciaGranParadiso di inizio febbraio.

Categoria Baby * Mass start tc – Al femminile, vittoria di Alice Borbey (Gs Godioz; 3’49”), a precedere la lombarda Serena Canclini (4’02”) e la croata Mandic Josipa (4’03”). Al 6° posto Angelie Chabod (Sc Valsavarenche; 4’12”); 10° Elle Viale (Sc Valsavarenche; 4’14”); 13° Ethel Nicoletta (Sc St-Barthélemy); 24° Josianne Modina (Sc Gressoney MR); 27° Ivette Piccot (Gs Godioz); 73° Elise Olmi (Sc Valdigne MB); 80° Joselle Charrey (Sc Valdigne MB); 84° Marianna Pieiller (Sc St-Barthélemy); 105° Anaelle Costaz (Sc Valdigne MB). Al maschile, vittoria del valtellinese Diego Andreola (3’40”). Dal 12° al 14° posto Gregory Trento (Sc Valdigne MB; 3’58”08), Simone Dorio (Gs Godioz; 3’58”32) e Lorenzo Andreo (Gs Godioz; 3’58”66); 28° Gabriele Modina (Sc Gressoney MR); 38° Peter Donnet (Sc Valdigne MB); 49° Gioele Berger (Sc Valdigne MB); 62° Abel Bertucci (Sc Gran Paradiso); 64° Sebastien Belfrond (Sc Valdigne MB); 80° Leon Marzani (Sc St-Barthélemy); 153° Achille Casella (Sc Valdigne MB).

Categoria Cuccioli * Mass start tc – In campo femminile, terzo gradino del podio per Viola Bochicchio (Team Ski Torgnon 2.0; 8’10”), preceduta dalla coppia altoatesina Anna Profanter (8’01”) e Maria Sagmeister (8’06”). In 11° posizione Emilia Dorigo (Sc Gressoney MR); 15° Smilla Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso); 42° Elena Quattrone (Sc Fallère); 50° Sophie Bionaz (Gs Godioz); 55° Amélie Vergeron (Gs Godioz); 58° Noelie Marguerettaz (Sc Fallère); 69° Arline Chevrère (Sc Valsavarenche); 78° Bianca Casolo (Sc Gressoney MR); 73° Matilde Piccinno (Sc St-Barthélemy); 91° Elodie Contoz (Sc St-Barthélemy); 94° Amélie Berlier (Sc Fallère); 102° Céline Berard (Sc Gran Paradiso). Al maschile, vittoria dello sloveno Bjorn Pretnar (7’39”). Al 10° e 11° posto la coppia dello Sc Fallère formata da Thierry Besenval (7’56”) e Giovanni Marti (7’59”); 22° Xavier Modina (Sc Gressoney MR); 28° Nadir Bastrenta (Sc Gressoney MR); 34° e 35°, per lo Sc Valsavarenche, Vittorio Peracino e Aksel Chabod; 58° Matteo Donato (Sc Gressoney MR); 62° Christophe Gerbelle (Sc Gran Paradiso); 70° Etienne Lale Murix (Gs Godioz); 86° Federico Dherin (Sc Gressoney MR); 90° Clément Piccot (Gs Godioz); 127° Benoit Bidese (Sc Gran Paradiso); 142° Leon Peracino (Sc Valsavarenche); 154° Didier Impieri (Sc Valdigne MB); 195° e 196° Sami Sallo Confalonieri (Sc Gressoney MR) e Mathis Costaz (Sc Valdigne MB).

Categoria Allievi – Staffetta tc – Nella competizione femminile successo delle cuneesi Forneris – Miraglio Mellano (7’17”). Al 16° posto Rial-Filippa (Sc Gressoney MR; 8’16”). Ancora cuneesi delle Alpi Marittime sul gradino più alto del podio, grazie a Canavese-Barale (6’14”). Al 10° posto Glarey Benetti (Sc Gran Paradiso; 6’38”); 19° Bastrenta-Lazier (Sc Gressoney MR; 7’04”); 21° Merletti-Medkouri (Sc Gran Paradiso; 7’13”); 30° Giannini-Caputo (Gs Godioz; 7’40”).

Categoria Revival * Mass start tc – Successo della veneta Lisa Bolzan (12’35”). Al 5° posto Amelia Laurent (Sc Gressoney MR; 13’12”). Al maschile s’impone lo sloveno Matevz Marinko (10’56”); 32° Cien Chadel (Sc Gressoney MR; 12’50”).