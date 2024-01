Sci alpino: Allo Sc Crammont MB il trofeo Le Rocher Hòtel a Champoluc

Dallo Slalom di ieri a Rhêmes, il circuito Gros Cidac della categoria Ragazzi di Sci alpino si è trasferito, questa mattina, sulla ‘Del Monte’ di Champoluc per un Gigante, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, gara che vede imporsi al femminile – come tra i pali stretti del giorno precedente – Maria Laura Pene Vidari e, nei maschi, Marco Piacenza, ieri secondo.

Per la classifica per società, in palio il trofeo Le Rocher Hôtel, vinto dallo Sc Crammont Mb, che ha preceduto lo Sc Azzurri del Cervino e il sodalizio organizzatore, lo Sc Val d’Ayas. Vittoria di Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 53”65), che ha preceduto Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 53”88) e Anja Torroni (Sc Crammont MB; 54”56; 4° a Rhêmes). Al quarto posto Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 54”72; 2° nello Slalom) e, quinta, Cecilia Sessarego Catalisano (Club de Ski Valtournenche; 54”82). Al maschile, successo di Marco Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 53”21) davanti alla coppia dello Sc Crammont MB composta da Umberto Chiapello (53”78; 4° nello Slalom di ieri) e da Matteo Marino (54”25). In quarta posizione Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 54”28) e, in quinta, Lorenzo Rossi (Sc Crammont MB; 54”49).