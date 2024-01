AlpenCup Sci nordico: Mikael Abram vince l’Individuale di Jakuszyce (CZE)

Grande Italia in AlpenCup di Fondo – quattro vittorie in altrettante categorie - oggi, a Jakuszyce (Repubblica Ceca), dove, nella 10 km Individuale in skating, Mikael Abram mette il sigillo e vince la gara nei Senior, in un podio interamente colorato d’azzurro.

Nei Senior maschile, al primo successo nel circuito – dopo quattro secondi e due terzi posti – la vittoria di Mikael Abram (Cse; 22’36”1) a precedere il cuneese Martino Carollo (22’44”1) e il trentino Andrea Zorzi (22’45”8); 6° Nicolò Cusini (Cse). Doppietta italiana anche al femminile, grazie a Martina Bellini (Cse; 26’35”8) e Sara Hutter (26’39”2), con terza la tedesca Amelie Hofmann (26’47”0); in 11° posizione Nadine Laurent (Fiamme Oro; 28’16”3).

Nelle Junior Donne, a imporsi è la poliziotta romana Mara Gismondi (26’42”0) davanti all’andorrana Gina Del Rio (26’54”0); poi, dal 3° al 5° posto solo Italia; la bellunese Iris De Martin Pinter (27’16”4), la piemontese Beatrice Laurent (27’20”3) e la gressaentze delle Fiamme Gialle, Virginia Cena (27’22”7). Al maschile, successo del finanziere cuneese Davide Ghio (22’39”9) sulla coppia svizzera Isai Naeff (22’57”2) e Niclas Steiger (23’17”0).