Sci alpino: A Carlotta Welf il tricolore del Gigante a Bardonecchia

Prima giornata a Bardonecchia dei Campionati Universitari di Sci alpino, con la disputa del Gigante, che incorona Carlotta Nimue Welf. Domani, in programma un Gigante Fis e, mercoledì, lo Slalom valido per il Campionato italiano Universitari.

Già al comando a metà gara, nella seconda manche, in controllo, fa segnare la seconda prestazione parziale e s’aggiudica il titolo nazionale Carlotta Nimue Welf (Cse; 2’01”33), a precedere, in recupero di una posizione, la torinese tesserata a Como, Martina Banchi (2’01”62) e, genovese, tesserata a Pragelato ed ex Sc Chamolé, Chiara Teroni (2’02”59), che scivola di una piazza rispetto alla prima manche. In 14° posizione, Beatrice Viérin (Sc Pila; 2’07”26); in recupero di quattro posti, 17°, Sara Rubagotti (Sc Mont Glacier; 2’07”91); 35° Annie Revil (Sc Val d’Ayas; 2’15”52); nona al termine della prima manche, non ha concluso la seconda Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas).

Al maschile successo del valtellinese Simone Da Prada (1’58”23). In 17° posizione Emanuele Frau (Sc Aosta; 2’01”71); 22° Manuel Adorni (Sc Chamolé; 2’02”23); 40° Lorenzo Dherin (Sc Pila; 2’05”16).

Sci alpino

Due prove cronometrate, questa mattina, a Cortina d’Ampezzo (Belluno) di Discesa libera Fis Cittadini e, nella prima, il miglior crono è di Héloïse Edifizi (Club de Ski; 50”89), davanti alla friulana, tesserata a Cortina, Sofia Colombo (51”40) e alla svizzera Nina Tschumper (51’43”). Al 26° posto Sofia Fumagalli (Club de Ski; 54”16); 31° Giulia Crippa (Club de Ski; 54”95); 38° Giulia Crippa (Sc Gressoney MR; 57”35).

Nella replica di mezzogiorno, terzo posto di Héloïse Edifizi (50”87), alle spalle della domese delle Fiamma Gialle, Federica Lani (50”48) e della stessa Sofia Colombo (50”61); 25° Sofia Fumagalli (53”29); 33° Giulia Ceresa (53”91); 37° Giulia Crippa (54”92).

Il programma ampezzano prevede, domani, la Discesa libera; mercoledì due SuperG Fis Cittadini. Non dovrebbe essere al via Héloïse Edifizi, presente nella lista di partenza di Coppa Europa di Sankt-Anton (Austria); dopo la cancellazione della prova, oggi, il secondo ‘training’ è in programma domani; poi, il 17 e 18, le due Discese libere del circuito continentale.