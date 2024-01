Biathlon: Carrara, Comola e Bionaz al via della tappa di Anterselva

Non conosce pause la Coppa del Mondo di Biathlon che, dal 18 al 21 gennaio, fa tappa, la sesta, in Alto Adige ad Anterselva.

Dopo aver saltato gli appuntamenti tedeschi di Oberhof e Ruhpolding, torna in pista Dorothea Wierer e, con lei, al via ci saranno, tra le altre, ancora Samuela Comola, la riconfermata Michela Comola e, all’esordio nel massimo circuito, la friulana Sara Scattolo, tutte atlete del Centro sportivo Esercito; stessi effettivi al maschile, e certa la presenza di Didier Bionaz (Cse). La tappa altoatesina è l’ultima di Coppa del Mondo, prima dello stop per i Campionati Mondiali, in programma a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, dal 7 al 18 febbraio.

Coppa del Mondo Sci alpino

Parte oggi la lunga settimana sulla mitica ‘Streif’ di Kitzbuehel (Austria), con tre giorni di prove della Discesa libera. Nove gli azzurri convocati e, tra questi, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Nicolò Molteni (Cse).