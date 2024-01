Biathlon: Comola e Carrara seste nella Staffetta di Ruhpolding

Ancora una prestazione convincente della Staffetta 4x6 km azzurra, oggi pomeriggio, nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, con il quartetto italiano che ha schierato Samuela Comola e Michela Carrara, conquistando la sesta posizione.

Al lancio, Samuela Comola (Cse; 17’37”4; 0+2 0+0) resta in contatto con la testa della corsa e lascia il testimone, in quinta posizione e con un ritardo di 18”1, a Lisa Vittozzi (16’58”1; 0+0 0+2), tornata ai livelli a lei consoni e autrice di una grande frazione. Al terzo cambio, Vittozzi lancia, al comando, l’altoatesina Rebecca Passler (17’53”4; 0+0 0+2) e, a chiudere, partendo dalla quarta piazza, Michela Carrara (Cse; 17’56”3; 0+0 0+3). Zero errori nel poligono a terra; nel successivo in piedi usa le tre ricariche e perde una manciata di secondo da Svizzera e Ucraina, portando il quartetto azzurro al 6° posto finale, in 1h 10’25”2 (0+9), a 1’40” dalle vincitrici e 50” dal podio. La vittoria va alle imprendibili francesi (Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Sophie Chauveau e Julia Simon; 1h 08’44”5; 0+4), davanti alla Svezia (1h 08’53”2; 0+3) e alle padrone di gara della Germania (1h 09’31”2; 0+3). Domani, seconda giornata di gara, con la Staffetta 7,5 km maschile, dalle 14.30.

IbuCup Biathlon

Prima giornata di gara, oggi, in Val Ridanna (Bolzano) della tappa di IbuCUp Senior di Biathlon, con in programma la Sprint. Al femminile, secondo posto – e primo podio in carriera nel circuito - della friulana dell’Esercito, Sara Scattolo (20’54”5; 0 0), a soli 5”8 dalla vincitrice, la francese Gilonne Guigonnat (20’48”7; 0 0), con terza la norvegese Ida Lien (20’58”7; 0 2). Al 34° posto Linda Zingerle e, con tre errori al poligono, 36°, Martina Trabucchi (Cse; 22’49”4; 2 1). In campo maschile, doppietta norvegese – cinque atleti nei migliori sei - e vittoria che va a Johan-Olav Botn (23’05”9; 0 0). Il migliore degli azzurri, 12°, à Daniele Cappellari; 29° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 25’13”3; 0 1); 63° David Zingerle (Cse). Domani, giornata di riposo; si torna in pista venerdì 12, con in programma le Mass start: alle 11 la 12 km femminile; alle 13.45, la 15 km maschile.