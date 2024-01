Sci nordico: Al Gs Godioz e allo Sc Valdigne MB il trofeo Vuillermoz a Brusson

Circa 250 concorrenti sulla pista Trois Villages di Brusson, per dare vita alla Sprint skating per Giovani e Senior (circuito regionale Chenevier spa) e Allievi (Gros Cidac), e l’Individuale in tecnica libera per Ragazzi (Gros Cidac) e Cuccioli (Irv srl). Una giornata di Fondo organizzata dallo Sc Brusson, che metteva in palio per la classifica per società, il Trofeo Cenzino Vuillermoz, vinto dal Gs Godioz davanti al Torgnon 2.0 per le categorie della Sprint, e dallo Sc Valdigne MB, sullo Sc Fallère e sulla Sc Gran Paradiso, per l’Individuale.

Categoria Giovani/Senior * 1,2 km - Sprint tl – Al femminile, successo della cuneese Aurora Giraudo, a precedere Claire Fruta e Corinne Beltrami, entrambe dello Sc Drink e, quarta Vittoria Cena (Gs Godioz), tutte atlete della categoria Aspiranti. Nelle Juniores, 8° e 10°, Emilie Cappelletti (Torgnon 2.0) e Sophie Colajanni (Sc Mont Nery) e, in 11° posizione, nelle Senior, Martina Di Fede (Sc Valsavarenche). In campo maschile, doppietta di Aspiranti, con Fabio Restano (Sc Drink) davanti a Mattia Saracco (Sc Brusson), con terzo il Senior Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy) e, quarto, il primo Junior, Javier Ducret (Sc Drink). A completare il podio Junior, 5°, Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy) e, 9°, Dennis Perrin (Torgnon 2.0); negli Aspiranti, 6°, Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes); nei Senior, 10°, Francesco Pellegrino (Sc St-Barthélemy) e, 11°, Yannick Verraz (Sc G.S. Bernardo).

Categoria Allievi * 0,8 km – Sprint tl – Doppietta della Polisportiva Pollein grazie a Martina Bisson e Amélie Fragno, con terza Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes) e quarta Cloe Zoppo ronzero (Sc Mont Nery). Nei maschi successo di Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes), davanti a Yannick Verraz (Sc G.S. Bernardo) e a Orando Carraro (Sc Brusson) e, in quarta posizione, Mathias Bastrenta (Sc Gresoney MR).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – Ind. tl – La cuneese Stella Macario (9’52”9) ha la meglio su Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 10’05”8) e su Severine Trento (Sc Valdigne MB; 10’08”1). Nei maschi, Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 10’52”8) precede i gemelli cuneesi Liam (10’53”8) e Joel Lisciandrello (10’56”7).

Categoria Cuccioli * 2km f / 3 km m – Ind. tl – Doppietta, al femminile del Torgnon 2.0, con Viola Bochicchio (7’42”1) e Jacqueline Bagnod (7’45”5), e terza Emila Dorigo (Sc Valdigne MB; 7’46”0). Nei maschietti, primo e terzo gradino del podio allo Sc Amis de Verrayes, grazie a Noah Desayeux (9’22”8) e Simone Goi (10’10”5), mentre sulla piazza d’onore s’accomoda Giovani Marti (Sc Fallère; 9’57”4).