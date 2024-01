Sci alpino: Allo Sc Crammont MB il Trofeo Assipoint a Pila

Qualche unità meno di 340, ad affrontare una lunga giornata di gare – Slalom piede veloce e Slalom – su due tracciati della pista Leissé di Pila. È l’esordio stagionale del circuito Berthod Sport della categoria Cuccioli, nell’occasione non separati per anno di nascita, impegnati a cimentarsi nelle nuove discipline proposte dalla Commissione Sci alpino della Federazione italiana. Due manche-gara, con quasi 680 partenze, una giornata organizzata dallo Sc Aosta che, per la classifica per società, metteva in palio il trofeo Assipoint, vinto dallo Sc Crammont MB; a livello individuale, bella doppietta di Estelle Fosson, poi, Simone Mochet e Mattia Pedoja Maso.

Slalom piede veloce – gara #1 * Due tracciati di gara per la prova di abilità e, al femminile, successo di Estelle Fosson (Sc Aosta; 46”87) davanti a un trio dello Sc Val d’Ayas: Maelie Nicco (47”10), Bianca Rizzi (48”91) e Valerie Artaz (49”06) e, quinta, Martina Sapia (Sc Aosta; 50”27). Nei maschietti, tripletta dello Sc Crammont MB grazie a Simone Mochet (44”38), Mattia Pedoja Maso (45”12) e Federico Perrone (47”81). Al quarto posto Marcel Brian Collins (Sc Pila; 49”58) e al quinto Paolo De Meo (Sc Crammont MB; 50”74).

Slalom – gara#2 * Bissa il successo Estelle Fosson (38”54) e, ancora seconda, Maelie Nicco (39”87), con terza Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 40”95). Quarto e quinto posto al club de Ski con Celeste Sabolo (41”93) e Asia Joyeusaz (42”04). Si avvicendano sul gradino più alto del podio Mattia Pedoja Maso (42”38) e Simone Mochet (44”28) con terzo Leonardo Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 45”70). Quarta posizione a Luca Collino (Courma Ski Team; 45”71) e, quinto, Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 46”01).