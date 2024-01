Biathlon: Samuela Comola e Michela Carrara protagoniste in azzurro

Italia al maschile terza, non da meno il quartetto in rosa nell’ultima gara della tappa tedesca di Coppa del Mondo di Biathlon di Oberhof: le azzurre con Samuela Comola e Michela Carrara chiudono al quarto posto, alle spalle delle imprendibili, al momento, super-potenze: Francia, Norvegia e Svezia, ma davanti a un’altra corazzata, la Germania.

Quartetto azzurro che schiera al lancio Samuela Comola (Cse; 18’29”7; 0+1 0+2), che lascia in settima posizione il testimone all’altoatesina Rebecca Passler (18’57”4; 0+1 0+3; 5° tempo parziale; Italia 6°); è la volta della sappadina Lisa Vittozzi (18’20”8; 0+0 0+1) che fa registrare il miglior crono parziale, recuperando due posizioni, quarta, lasciando la quinta formazione, la Germania, a 1’40”. A chiudere è Michela Carrara (Cse; 20’28”5; 0+0 3+3) che anche con le tre penalità nel poligono in piedi porta l’Italia al quarto posto, con il tempo complessivo di 1h 16’16”4 (3+11). Per la vittoria è da subito lotta a tre; a fare la differenza la Francia (Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouychet, Sophie Chauveau, Julia Simon; 1h 12’42”5), che precede la Norvegia (1h 12’51”8; a 9”3; 0+10) e la Svezia (1h 13’16”0; 1+8).

Resta in terra di Germania la prossima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, dal 10 al 14 gennaio, a Ruhpolding.

IbucCup Biathlon

Epilogo della tappa di IbuCup di Biathlon in Val Martello (Bolzano), oggi pomeriggio, con la disputa dell’Inseguimento, vinto dalla francese Gilonne Guigonnat (36’09”0; 0 0 0 0). In 19° posizione Martina Trabucchi (Cse; a 3’10”4; 2 0 1 1); 23° Sara Scattolo (Cse; a 4’05”7; 0 0 3 4); 39° Linda Zingerle. La prossima tappa di Ibucup Senior è in programma, dal 10 al 13 gennaio, in Val Ridanna (Alto Adige) e varrà, per gli azzurri e azzurre, come test di selezione per i Campionati Europei e per la prossima tappa di Coppa del Mondo.