Atletica: Un calendario senza sovrapposizione di gare nella Valle d’Aosta della corsa a piedi

Come si è arrivati ad un calendario unico che possa conciliare le esigenze della strada, del cross, dello skyrunning, della corsa in montagna e del trail running? Sedendo allo stesso tavolo i referenti di Fidal Valle d’Aosta - Lyana Calvesi e Alessandro Nicco -, Fisky - Dennis Brunod -, Avmap - Domenico Quattrone-, Tour Trail VdA e Défi Vertical - Mauro Cerise -, Soirée Verti-kal - Egon Boccadelli -, VdA Trailers, Csain Valle d’Aosta - Claudio Hérin -, ACS - Gianfranco Nogara-, Gargantua - Alberto Boldrini -, UISP Canavese e Valle d’Aosta sotto il cappello e la regia del Coni Valle d’Aosta.

"Siamo contenti di sperimentare un calendario unico – ha spiegato il Presidente del Coni Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz - che tenga conto delle esigenze delle varie discipline del mondo corsa a piedi. Gli organizzatori, entusiasti, hanno trovato celermente un accordo che desse spazio e giusta rilevanza ad ogni disciplina sportiva legata al mondo della corsa a piedi. Si tratta di un calendario aperto e inclusivo: l’obiettivo di questo lavoro, fatto di concerto, è quello di creare sinergie tra i differenti organizzatori delle singole gare. È il prodotto Valle d’Aosta che deve essere valorizzato, non la singola gara.”

Il calendario della stagione 2024 si articola in poco più di 50 eventi. Il mese di giugno è quello con il maggior numero di gare (9), seguito da luglio con 8. Via alle gare a gennaio, sabato 6, con lo Snow Vertical Chamois; chiusura a novembre, domenica 3, con il Vertical Tube.

Infine, si sottolinea come questa iniziativa sia aperta ed accogliente per il 2025, accogliendo tutti gli organizzatori di nuovi eventi podistici che vorranno far parte del calendario condiviso.