Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero in Umbria per lo stage “Befana in Danza”

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, a Bastia Umbra nei pressi di Assisi, due allieve dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, Sofia Maria Barmasse (11 anni) e Luna Rainero (16 anni), hanno partecipato ad uno stage coreutico denominato “Befana in Danza”.

All’iniziativa, organizzata dal centro professionale di danza “Umbria Ballet”, le ballerine valdostane hanno potuto partecipare grazie ad una borsa di studio conquistata a Roma nello scorso mese di dicembre. Lo stage ha proposto lezioni di danza classica con Alessandro Bigonzetti, di “punte” con Lucia Geppi e di laboratorio coreografico con Pablo Girolami.

Sono stati per le ballerine dell’Institut de Danse tre giorni molto impegnativi, che le hanno viste impegnate sia al mattino che al pomeriggio, Sofia Maria per il livello intermedio e Luna per quello avanzato. Al termine dello stage, Luna Rainero si è vista inoltre assegnare dal maestro Bigonzetti una borsa di studio per lo stage estivo "Vada a Danzare 2024", che avrà luogo a Rosignano in date ancora da definire.